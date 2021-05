COVID-19 : 752 nouveaux cas et 9 décès de plus au Québec

Les autorités sanitaires du Québec ont indiqué que 752 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès venaient s'ajouter au bilan de la pandémie dans la province.

Parmi ces nouveaux décès, six sont survenus entre le 14 et le 19 mai, et trois se sont produits avant le 14 mai. Ces victimes portent le bilan total à 11 075 décès depuis le début de la pandémie dans la province.

Depuis une semaine, la situation s'améliore dans les hôpitaux, où l'on constate un déclin du nombre de personnes hospitalisées. Pour l'heure, le ministère de la Santé fait état de 437 hospitalisations, soit 23 de moins que jeudi. De ce nombre, 106 se trouvent aux soins intensifs, soit une personne de moins que la veille.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 va bon train : 107 261 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures, auxquelles les autorités sanitaires ont ajouté 3252 inoculées avant le 20 mai.

Un total de 4 747 192 doses ont été administrées depuis le début de la campagne de vaccination.

Jeudi, 410 670 des 458 640 doses de Pfizer attendues cette semaine sont arrivées dans la province; le reste doit être acheminé d'ici mardi prochain. Les autorités sanitaires attendent toujours 233 960 doses du vaccin de Moderna, qui devraient arriver au plus tard dimanche.

Plus de détails à venir.