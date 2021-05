Le Vérificateur général du Québec se penche sur la gestion du CISSS de la Gaspésie

Le bureau du VGQVérificateur général du Québec recueille présentement des témoignages sur la gestion administrative du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Le porte-parole de l’organisation, Jean Morin, a confirmé à Radio-Canada que la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux va collaborer pleinement à l’audit, mais ajoute qu’aucune entrevue ne sera accordée à ce sujet.

En février, le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, a remis au ministre de la Santé, Christian Dubé, un dossier sur la gestion du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

M. Roy espérait notamment que ce dossier permette au ministère de faire des vérifications, entre autres au sujet des allégations de népotisme émises par une membre démissionnaire du conseil d'administration de l'organisation.

Le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold, affirme lui aussi être au courant de certaines allégations.

Dans le passé, on a souvent entendu des choses de nos membres, des gens de la population, des choses qui pouvaient être inquiétantes, mais on n'avait pas nécessairement les preuves de tout ça , indique-t-il.

Ça nous donne confiance qu'une institution reconnue va faire enquête et on va suivre ça de près. Une citation de :Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ

Il ajoute que le syndicat va faire l'analyse des choses qu'[il] a en main et les transmettre au bureau du VGVérificateur général au besoin.

Le rapport de la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, doit être déposé d'ici le printemps prochain. Entre temps, M. Bujold espère que les progrès réalisés au sein des équipes du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ne seront pas perdus.

Depuis quelques mois, on a une certaine amélioration au niveau des relations de travail, donc on souhaite que ça continue, en espérant que ce processus d'enquête ne prenne pas trop de temps au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux et qu'ils aient moins de temps pour les relations de travail , souligne-t-il.

Le mandat général de la vérificatrice générale est d'effectuer, par la vérification, le contrôle des fonds publics.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse