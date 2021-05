Les écoles ne sont pas un vecteur de transmission important si les mesures sont respectées

Ainsi, lorsque des protocoles de prévention et de diagnostic sont mis en place, les écoles ne sont pas un vecteur important de transmission de la COVID-19 et ne causent pas une hausse importante des cas secondaires, confirme une étude sur des milliers d’élèves new-yorkais publiée dans la revue Pediatrics (Nouvelle fenêtre)

New York a fermé ses écoles au printemps dernier, mais, contrairement à plusieurs autres villes américaines, elle les a rouvertes le 21 septembre avec des mesures strictes.

D'octobre à novembre, 288 199 jeunes New-Yorkais étaient en « mode présentiel », soit le quart de tous les élèves des écoles de New York. En décembre, alors que le nombre de cas remontait, 164 000 élèves l'étaient encore.

En comparant les taux d’infection scolaires et communautaires, les auteurs estiment que les écoles ne sont pas nécessairement les vecteurs de l’épidémie, mais qu'elles sont plutôt le reflet de la transmission communautaire.

Le taux d’infection pour la population scolaire était de 341,2 cas pour 100 000 habitants, comparativement à 528,9 cas pour 100 000 habitants dans la communauté. Selon l’analyse, entre octobre et décembre, 0,4 % des élèves qui étaient en classe ont été infectés; puis 0,67 % en décembre.

Les auteurs de l’étude estiment que les mesures sanitaires strictes, dont le port du masque pour tous, ont contribué à ce bas taux de transmission.

Dès la rentrée scolaire, on procédait à un test rapide obligatoire pour tous les élèves et les enseignants au moins une fois par mois. En décembre, la fréquence des tests de dépistage a augmenté à une fois par semaine. Aussitôt qu’un cas était diagnostiqué dans une classe, celle-ci était automatiquement fermée pendant sept jours.

Même son de cloche au Canada

Une autre étude, cette fois en Colombie-Britannique  (Nouvelle fenêtre) , où l’on a analysé les cas dans les écoles de cette province, arrive aux mêmes conclusions. À l’automne, le taux d’infection dans ces écoles était de 55 pour 10 000 habitants, comparativement à 73 pour 10 000 habitants.

De plus, on a observé que parmi les quelque 700 cas détectés chez les élèves et les enseignants, la moitié de ces infections avaient eu lieu à la maison et 88 % d'entre elles avaient entraîné moins de quatre cas secondaires.

Parmi 251 cas analysés, 170 de ces infections sont survenues à l’extérieur de l’école (63 % à la maison, 10 % en raison de contact social, 2,4 % lors d’une activité sportive).

Les auteurs de cette étude, qui doit être révisée par des pairs, affirment que le taux d’infection dans les écoles était moins important que dans la communauté et que les infections ne jouent pas un rôle majeur dans la propagation du SRAS-CoV-2 .

Une récente analyse de l’Institut national de la santé publique du Québec  (Nouvelle fenêtre) abonde dans le même sens. Du 23 août 2020 au 20 mars 2021, 48 % des élèves infectés (pour lesquels on a pu identifier un milieu d’exposition) rapportent avoir été exposés au virus à la maison; 40 % dans leur milieu de garde ou d’enseignement; 15 % lors d’une visite dans une résidence privée; et 10 % dans des commerces.

L’exposition en milieu familial n’a cessé d’augmenter, tandis que l’exposition en milieu scolaire a commencé à baisser en mars, peu après l’imposition du masque dans les écoles (18 janvier pour le secondaire, 8 mars pour le primaire).

Aux États-Unis, les Centres de contrôle et de prévention des maladies  (Nouvelle fenêtre) (CDC) indiquent aussi que la majorité des éclosions dans les écoles sont les résultats d’infections importées de la communauté et que la transmission entre élèves est généralement rare.

Les CDC précisent que la transmission est plus élevée chez les élèves du secondaire, mais que ces infections sont davantage causées par des interactions sociales à l’extérieur de l’école.

Les mesures sanitaires strictes ont aidé

Ces deux études rappellent que l’imposition de mesures sanitaires est essentielle pour garder le taux transmission moins élevée en milieu scolaire.

D’ailleurs, afin de permettre un retour en classe sécuritaire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’il faut garder un niveau de transmission bas dans la communauté et adopter plusieurs mesures sanitaires (cohortes limitées, port du masque pour tous, améliorer la ventilation).

Des chercheurs canadiens ont comparé les cas de COVID-19 dans les écoles de Montréal, de Toronto et de Calgary  (Nouvelle fenêtre) à l’automne dernier. Ils ont noté qu’à Montréal, où le port du masque n’était pas encore obligatoire pour les élèves, le taux de transmission dans les écoles était plus élevé que dans la communauté. Selon Simona Bignami, l'expérience de Montréal a permis de démontrer qu'il est nécessaire d'avoir une série de mesures pour arriver à freiner la propagation.

Et comme le montrent les données de l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec , le nombre d’éclosions dans les établissements scolaires a commencé à baisser à la fin février, tandis que le nombre de cas dans la communauté explosait.

L’une des auteurs de l’étude comparant Montréal, Toronto et Calgary, Simona Bignami, ne croit pas qu’on devrait voir de grosses éclosions dans les écoles d’ici la fin de l’année scolaire. Les enfants sont davantage dehors, les fenêtres sont ouvertes. Le port du masque est toujours requis , dit cette démographe et professeure à l’Université de Montréal. Par contre, si le déconfinement mène à une augmentation de cas, cela pourrait se répercuter sur les établissements scolaires.

Elle se demande par ailleurs ce qui arrivera lors de la rentrée scolaire à l’automne. Si la majorité des 12 à 17 ans ont été vaccinés, qu’adviendra-t-il des plus jeunes? Devront-ils continuer à porter un masque à l’école?

Je crois que le gouvernement a manqué sa chance cet hiver et ce printemps pour améliorer la ventilation dans les écoles et adopter les tests rapides. C’est malheureux , dit la Dre Bignami.

Elle croit que l’utilisation des tests rapides sera encore plus importante à l’automne, surtout si plusieurs centres de dépistage ferment au fur et à mesure que les adultes sont vaccinés. Où iront les parents pour faire tester leurs enfants s’ils ont des symptômes? , dit-elle, déplorant le fait que le gouvernement du Québec démonise ce type de tests alors qu’ils sont un outil parmi d’autres .