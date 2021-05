L'Ontario établit un nouveau record de vaccination

Avec plus de 7,7 millions d’injections depuis le début de la campagne, 52,46 % des adultes de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose jusqu’à maintenant.

La première étape de déconfinement déterminé par le gouvernement exige entre autres qu’au moins 60 % des Ontariens adultes aient reçu une injection.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 se trouve quant à lui sous la barre des 2000 pour la troisième fois en quatre jours.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Santé publique Ontario confirme 1890 nouveaux cas de COVID-19 et 27 décès de plus.

Il y a 469 nouveaux cas à Toronto jeudi, 468 dans la région de Peel, 165 dans la région de York, , 111 à Hamilton, 107 dans la région de Durham, 71 dans la région de Middlesex-London et 70 dans la région de Halton.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La moyenne des nouveaux cas par jour dans la province au cours de la dernière semaine est de 2064.

Il y a 55 hospitalisations de moins, pour un total de 1265.

Le nombre de patients aux soins intensifs diminue jusqu'à 715 (-6).

Le nombre de patients sous respirateur est de 510 (+17).

Il y a 2689 nouvelles guérisons jeudi. Le nombre de cas actifs diminue jusqu'à 22 200 (-826).

Certaines régions de la province ont commencé à vacciner les jeunes de 12 ans et plus, leur offrant le vaccin de Pfizer.

Dépistage

Un peu plus de 37 000 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

C'est toujours en deçà de la capacité des laboratoires affiliés à la province, qui peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

Le taux de positivité des tests est de 5,4 % vendredi.