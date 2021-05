La FIQ-SISSAT sensibilise la population au manque d'infirmières

Ils sensibilisaient les automobilistes à la crise qui secoue le réseau de santé régional.

Il manque tellement d’infirmières qu’on remet des pamphlets de sécurité pour l’été en disant aux gens de ne pas baigner, de ne pas faire de barbecue et de ne pas faire de feu parce que s’il leur arrive quelque chose, possiblement qu’il n’y aura pas assez d’infirmières pour offrir des soins en région. On leur demande de rester prudents. Aussi, on les avise un peu de notre situation particulière qu’on traverse , décrit le président de la FIQ-SISSAT. Jean-Sébastien Blais.

Les membres du syndicat ont aussi manifesté jeudi au centre-ville de Val-d'Or. Photo : Gracieuseté FIQ-SISSAT

Les syndiqués demandent au gouvernement du Québec d’intervenir rapidement pour trouver des solutions.

Aujourd’hui c’est le gouvernement qu’on interpelle parce qu’hier, c’était notre date limite pour en venir à une entente avec le gouvernement pour mettre des mesures spéciales d’attraction et de rétention en Abitibi-Témiscamingue et on n’a pas d’entente. On continue à mettre de la pression , déplore-t-il.

Jean-Sébastien Blais rappelle que les professionnels en soins de santé prévoient déclencher une série de mesures dès mardi prochain.

Une semaine complète sans temps supplémentaire, indique le président de la FIQ-SISSAT. On sait qu’il y a déjà 425 infirmières qui faisaient des quarts en supplémentaire la semaine prochaine et il en restait encore 300. Les 425 seront remis dans les mains du CISSS qui va devoir trouver une nouvelle solution parce que les infirmières ont décidé qu’elles n’en feraient plus du temps supplémentaire pour une semaine.

De possibles ruptures de services

Des négociations sont toujours en cours pour trouver un terrain d’entente, mais si le syndicat va de l’avant avec ces moyens de pression pour les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, il pourrait y avoir des ruptures de service dans certains secteurs.