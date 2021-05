L'Ontario autorise l'AstraZeneca pour la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19

La décision survient 10 jours après l'annonce de la suspension de son utilisation pour la première dose.

Le gouvernement Ford a pris cette décision en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, le Dr David Williams et d’autres experts de la santé publique.

L'utilisation de ce vaccin contre la COVID-19 avait été suspendue en raison d'une faible augmentation du nombre de thromboses causées par le vaccin.

Les données provenant du Royaume-Uni laissent fortement sous-entendre un risque nettement réduit de [thrombose] avec les deuxièmes doses du vaccin d’AstraZeneca, avec une probabilité d'un cas par 600 000 doses administrées , avance le gouvernement ontarien.

Délai réduit pour le vaccin d'AstraZeneca

Les Ontariens qui ont reçu leur première dose du vaccin entre le 10 et le 19 mars seront les premiers à recevoir leur deuxième dose, s'ils le souhaitent.

Au cours de la semaine du 24 mai, ils pourront choisir de recevoir le vaccin avec un intervalle réduit de 10 semaines.

Les personnes admissibles sont encouragées à communiquer avec la pharmacie ou le fournisseur de soins primaires où elles ont reçu leur première dose et pourront prendre rendez-vous à compter de la semaine du 24 mai , peut-on lire dans le communiqué de la province.

Le délai recommandé par le fabricant entre les deux doses d'AstraZeneca est de 12 semaines. Ceux qui choisiront d'attendre pourront tout de même recevoir leur deuxième dose, assure la province.