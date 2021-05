L’Î.-P.-É. souhaite améliorer et étendre son offre de services de télémédecine

L’Île-du-Prince-Édouard dispose de différents outils de télémédecine à l’heure actuelle. Des vidéoconférences avec des professionnels de la santé, une application mobile et des appels téléphoniques font partie des ressources en ligne offertes aux Insulaires.

Utilisateur de l'application Maple, Manu Nicaise est un nouvel arrivant qui vit à l’île depuis 2019.

Il a recouru à quelques reprises à cet outil technologique pour renouveler des ordonnances, car la province ne lui a pas encore assigné un médecin de famille.

M. Nicaise explique que son expérience avec l’outil a été très positive, compte tenu de la rapidité avec laquelle les médecins répondent aux demandes des patients.

Manu Nicaise est arrivé à l'île en mai 2019 avec son épouse. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Néanmoins, le manque de communication entre certains professionnels de la santé participant au programme de soins en ligne l'a surpris.

Quand j’ai vu un spécialiste, il me demandait comment j’ai eu ma prescription, et je lui ai expliqué que c’était à travers l’application, mais il n’avait aucune idée de ce que c’était , raconte-t-il.

Pour Manu Nicaise, un autre inconvénient s’ajoute à l’offre de services de télémédecine.

Le problème d’une application, c’est qu’elle déshumanise. Vous allez voir un docteur pour avoir une prescription, mais aussi pour avoir du réconfort, pour être rassuré, et l’application ne va pas te fournir ça. Une citation de :Manu Nicaise

L’application Maple fait partie d’un programme pilote qui offre depuis l'été 2020 des soins de santé virtuels aux Insulaires n’ayant pas de médecin de famille.

L'application Maple fournit des diagnostics et des prescriptions par le biais des appels vidéo. Photo : CBC / Soumis par Maple

Un rapport produit par Gevity Consulting, une entreprise de consultation engagée par le gouvernement, a constaté que la plupart des usagers des services de soins de santé en ligne à l’île approuvent la façon dont les soins sont offerts à l’île.

Tout au long de la pandémie, nous avons beaucoup de succès avec notre offre de soins virtuels et nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs. Une citation de :Ernie Hudson, ministre de la Santé de l’Île-du-Prince-Édouard

Le document constate néanmoins une absence de politiques ou de processus uniformes dans l'offre de soins virtuels de la province.

Les cliniques insulaires adoptent des approches différentes, ce qui révèle une incohérence dans l’offre des services, selon le rapport.

Le ministre provincial du la santé Ernie Hudson se dit satisfait des rétroactions reçues des usagers des soins en ligne offerts par la province. Photo : CBC / Al MacCormick

Améliorer et étendre le service

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard souhaite offrir davantage de services de soins de santé en ligne à ses résidents.

Ce projet devrait coûter 5,4 millions de dollars au cours des trois prochaines années, selon Gevity Consulting, qui est aussi responsable de l’élaboration du plan d’action provincial.

La province prévoit développer un service de messagerie sécurisée, où les praticiens du domaine de la santé pourront accompagner les patients à distance et en temps réel.

Les patients seront en mesure de poser des questions ou de demander le renouvellement de leurs ordonnances.

Le plan d’action prévoit également la création d’une plateforme qui sera utilisée pour obtenir des soins virtuels hors de la province. Les Insulaires pourront ainsi consulter à distance des médecins spécialistes sur le continent, ce qui réduira le nombre de déplacements à l’extérieur de l’île.

Selon le rapport du consultant, la mise en œuvre du plan permettra à la province de consolider et de sécuriser les nombreux succès et progrès récents dans l’utilisation des soins virtuels à l’Île-du-Prince-Édouard, tout en élargissant la portée et l’échelle des soins virtuels .

Les Insulaires doivent très souvent traverser le pont de la Confédération pour avoir des consultations en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

L'informatisation des dossiers médicaux

Les cliniques situées à l’extérieur de la province ne pourront néanmoins qu'offrir leurs services lorsque le système de dossiers médicaux électroniques de l’île sera finalisé.

Selon le ministre de la Santé, Ernie Hudson, ce système devrait être fonctionnel l’automne prochain.

Le processus d’informatisation des dossiers médicaux des Insulaires a été entrepris il y a 20 ans, mais de nombreux retards n’ont pas permis la conclusion du projet.

L’an dernier, la pandémie a entraîné des retards importants, car les techniciens travaillant dans le projet ne pouvaient pas se déplacer à l’île à cause des restrictions de voyage.