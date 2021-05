Des tiges endommagées à l'origine de la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes

Des bris survenus lors de travaux de renforcement de sections de travées ont forcé la fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes, a expliqué vendredi matin le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel. Une quarantaine de tiges ont été sectionnées, a-t-il indiqué, affirmant qu'il s'agit d'une erreur humaine et non pas de l'usure.

Le 30 avril dernier, lors de travaux d’entretien et de renforcement, l’entrepreneur responsable des travaux a sectionné accidentellement une barre dans une poutre de rive, ce qui a obligé le MTQ à fermer la voie de droite.

Le 12 mai, une autre barre a été endommagée, cette fois sur une poutre centrale de la structure, ce qui a entraîné la fermeture d’une deuxième voie.

À la suite de rencontres tenues du 16 au 18 mai, il a été décidé de procéder à des analyses structurales supplémentaires pour s’assurer de la solidité des sections où des barres avaient été endommagées.

Le 19 mai, à la lumière des résultats obtenus, le ministère des Transports a pris la décision avec le concepteur de fermer le pont jusqu’à nouvel ordre.

Selon les ingénieurs du ministère des Transports, deux travées en porte-à-faux qui enjambent l'ancien et le nouveau chenal de navigation –situés entre l'île Girwood et l'île aux Tourtes – sont en cause dans cette fermeture.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons fait cela, mais nous devions, pour assurer la sécurité des usagers, fermer ce pont et entreprendre les réparations le plus rapidement possible. Une citation de :François Bonnardel, ministre des Transports du Québec

Il assure qu'il fera « tout en son pouvoir » pour accélérer les réparations et rouvrir la structure le plus rapidement possible. Il réitère que la structure est sécuritaire et qu'elle a été fermée à la circulation à titre préventif.

Le ministre Bonnardel est incapable de donner un échéancier sur la réouverture du pont de l'Île-aux-Tourtes. Il signale que des travaux sont réalisés 24 heures par jour.

Ce pont névralgique pour le réseau routier du Grand Montréal et le transport de marchandises en provenance et à destination de Toronto et d'Ottawa supporte quotidiennement le passage de plus de 87 000 véhicules, dont 12 % de camions. Depuis le début de la pandémie, environ 70 000 véhicules empruntaient chaque jour le pont.

Des mesures d’atténuation

En ce qui a trait aux dizaines de milliers d’automobilistes et de camionneurs qui ne pourront plus entrer ni sortir de l’île de Montréal par l’autoroute 40 pour une durée indéterminée, la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, a annoncé diverses mesures.

Dans un premier temps, le flot de circulation automobile sera détourné vers les autoroutes 20 et 30. Des policiers seront déployés à des points stratégiques sur le réseau routier pour faciliter la circulation et atténuer les bouchons de circulation aux heures de pointe.

Le péage a également été retiré depuis hier sur l’autoroute 30 dans le secteur de Beauharnois afin de faciliter la circulation en provenance ou à destination de la Rive-Sud, et ce jusqu’à la réouverture du pont de l’Île-aux-Tourtes.

L’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM), en collaboration avec exo, offre depuis hier soir un service gratuit sur la ligne de train exo 1 Vaudreuil-Hudson jusqu’à la réouverture du pont.

Une structure de 56 ans

Construit en 1965, le pont de deux kilomètres de long a été l'objet de plusieurs rondes de travaux entre 1990 et 2000 pour le renforcement des poutres de rive. En 2012, des tiges de renforcement on dû être ajoutées sur certaines sections.

Depuis 2016, le MTQ a mis en place un programme destiné à prolonger la durée de vie du pont jusqu’à sa reconstruction. Le nouveau pont doit être prêt en 2027, selon le ministre François Bonnardel. Le début des travaux doit avoir lieu en 2024.

La fermeture inopinée de la structure, hier après-midi, engendre d'importants bouchons de circulation et de longs détours pour les automobilistes et les camionneurs qui doivent entrer ou sortir par la pointe ouest de l'île de Montréal.