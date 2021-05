Premiers choix : un balado sur un ancien gardien des Cataractes

Encore à ce jour, Mathieu Chouinard détient neuf records d'équipe chez les Cataractes de Shawinigan. Joueur le plus efficace du circuit et membre de la première équipe d'étoile : le gardien de but était promis à un bel avenir dans la LNH. Il y a d'ailleurs été repêché deux fois plutôt qu'une, mais son aventure parmi les meilleurs au monde n'a duré que 2 minutes 43 secondes.

Dans un nouveau balado disponible en exclusivité sur Radio-Canada OHdio, il raconte avec beaucoup d’honnêteté et surtout d’humilité les coulisses de sa carrière de hockeyeur. Repêché par les Sénateurs d'Ottawa, 15e au total à l'encan de 1998, des milliers de jeunes hockeyeurs auraient tout donné pour être à la place de Chouinard qui lui, rêvait quelques années auparavant de faire du cinéma.

À son premier camp d'entraînement dans la capitale nationale, Chouinard impressionne, mais malgré tout, l'équipe tarde à lui offrir un contrat. La proposition viendra, mais le salaire proposé est largement inférieur aux 975 000 $ généralement offerts aux joueurs choisis au premier tour. Il raconte qu'on lui a même refusé d'inclure au contrat des billets d'avion pour que ses parents puissent assister à son premier match professionnel, ce qui est généralement un automatisme.

Je m'attendais à un peu d'amour des Sénateurs , relate-t-il amèrement.

Sous la recommandation de son agent qui y voit un manque de respect, il refuse le contrat et revient à Shawinigan. Ses droits redeviendront disponibles pour toutes les équipes professionnelles deux ans plus tard, mais surprise : ce sont encore une fois les Sénateurs qui vont le réclamer.

C’était vraiment un statement de leur part en disant non tu n’iras pas te faire repêcher ailleurs. On ne commencera pas à refuser des offres et pouvoir choisir son équipe. Quand je suis retourné à Ottawa ensuite, c’est définitif que l’attitude des gens envers moi avait changé. La mienne également. Je suis arrivé frustré, avec une mauvaise attitude , explique-t-il, encore convaincu aujourd'hui que les autres équipes ont refusé de le sélectionner par solidarité avec les Sénateurs. On a voulu faire de son cas un exemple.

Il affirme avoir été puni et boudé par les Sénateurs. Durant trois ans, il va croupir dans les mineurs. Trois équipes différentes en trois ans et des milliers d'heures d'autobus.

C’est le côté le plus difficile, de ne pas avoir ton petit chez toi, dit-il. Tu n’as pas de famille, tu te promènes d’une ville à l’autre. Tu viens qu'à te demander pourquoi je me fais subir ça.

Une expérience de courte durée

Après cinq ans dans le giron des Sénateurs, il sera enfin libre d'accepter l'offre de l'équipe de son choix. Une seule déposera une proposition formelle : les Kings de Los Angeles. Même si le plan de match était bien établi - une saison dans la ligue américaine - l'entraîneur-chef Bruce Boudreau lui indiquera la sortie. On lui donne un autre billet vers les mineurs : la East Coast Hockey League (ECHL). Il rejoint les Royals de Reading en Pennsylvanie.

C'est un trou! J'y joue quelques matchs, je me ramasse dans un appartement où je prends la place d'un gars qui était là, raconte-t-il. Les draps sont sales, il y a du stock partout. Je me questionne sur ma vie. Je me dis qu'est-ce que je fais ici? Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'internet, j'étais coupé du reste du monde.

Puis, Roman Cechmanek subit une blessure chez les Kings de Los Angeles. Cristobal Huet devient temporairement le gardien titulaire de l'équipe. On offre contre toute attente à Chouinard de rejoindre la plus prestigieuse ligue au monde. Je suis passé de la East Coast Hockey League... à la LNH!

Il y gagnera plus de 30 000 $ en trois semaines, fréquentant les meilleurs tables et hôtels de Los Angeles. Il y côtoyait son idole Luc Robitaille et les meilleurs joueurs de la planète.

J'étais sur la glace du Staple Center, c'était le fun. Il y avait des vedettes dans les estrades c'était écœurant. Après la game, de la pizza dans la chambre. J'ai du plaisir la vie est belle. Une citation de :Mathieu Chouinard

Mais Chouinard est heureux sur le bout du banc. Intérieurement, il est dévoré par la peur de devoir participer à un match. Ce qui aurait pu être son rêve devient son cauchemar.

J'avais peur d'aller dans le filet, j'avais peur de jouer, de performer. Je ne me sentais pas prêt ni physiquement ni mentalement à affronter les meilleurs au monde.

Sa confiance était brisée. Il aura joué 2 minutes 43 secondes dans la LNHLigue nationale de hockey , bloquant les deux seuls tirs dirigés contre lui. Son objectif était atteint, jamais il ne sera peiné de son côté éphémère. Après la rencontre, il festoiera très sobrement, ne buvant qu'une seule bière dans sa chambre d'hôtel avec ses parents.

Peut-être que je n'étais pas fait pour jouer, mais peut-être que je suis fait pour l'enseigner , explique Chouinard qui puise maintenant énormément de plaisir à enseigner son sport aux jeunes athlètes.

Dans les quatre épisodes du balado Premiers choix, Mathieu Chouinard se confie et raconte avec humilité son histoire et les difficultés d'une carrière dans les ligues mineures.

Quand il a pris sa retraite à 27 ans et qu'il a commencé à me raconter ses histoires je me suis dit : "attends, pas juste moi qui faut qui entendre ça, la majeure partie des Québécois ne savent pas ce que c'est d'être un athlète professionnel" , explique son ami de longue date, l'animateur et réalisateur Sylvain Raymond.