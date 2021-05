Réactions en demi-teinte dans le Sud-Ouest au plan de réouverture de l’Ontario

Des résidents et entrepreneurs du Sud-Ouest de la province accueillent de façon mitigée le plan de réouverture du gouvernement présenté jeudi .

Claudine Thibodeau est propriétaire du magasin de chaussures The Shoe Box à Tecumseh.

Avec 15 % des clients qui peuvent magasiner, je ne vois pas de moyen que je peux arriver à m’en sortir Une citation de :Claudine Thibodeau, propriétaire du magasin The Shoe Box

Selon elle, son magasin est fermé depuis plus d’un an. Elle évalue ses pertes en termes de ventes entre 80 et 100%, selon les mois.

L’enjeu dans son domaine, ce sont les saisons et l’achat des collections anticipé pour répondre à la demande au bon moment.

J’ai un magasin rempli de souliers d’été. Dans le mois de juin, je dois acheter mes souliers pour l’hiver , explique-t-elle.

Elle déplore par ailleurs que le soutien financier donné par le gouvernement ne réponde pas à ses besoins.

La moitié du temps, on ne qualifie pas pour les supports. Je pense que ça n’a pas été assez étudié les petites business pour qu’on puisse survivre dans tout ça , affirme-t-elle.

Le plan ontarien est en trois étapes. Photo : Radio-Canada

On attendait ça

Manuel Cantara est pour sa part sous-chef et conseiller pour des restaurants de la région de Windsor-Essex.

Pour lui, l’annonce du gouvernement arrive à point nommé.

C’est bienvenu [...], dit-il. On attendait au 2 juin, mais mieux vaut tard que jamais. On est prêts. Ça va nous aider énormément , réagit-il.

Il explique que comme bon nombre de ses collègues de ce secteur d’activité, il a fallu s’adapter à la situation.

Le restaurant où il est sous-chef a dû se transformer. L’ancien Vine and Ash est devenu le Georgia Rays avec une offre culinaire différente.

Nous, on n’avait pas le choix de nous réinventer complètement pour survivre. Il a fallu finir la haute gastronomie et tomber plus simple , raconte-t-il.

Il espère que ce déconfinement ne sera pas à l’image du premier.

Quand le gouvernement Ford a autorisé les gens à venir dans les salles à dîner, ça a été un fiasco. Y avait pas vraiment de monde, le monde avait peur , se souvient-il.

Pour lui, l’approche basée sur la vaccination est par ailleurs un bon incitatif.

Ça encourage les gens à se faire vacciner. Une citation de :Manuel Cantara, sous-chef au restaurant Georgia Rays

Et les écoles?

Christian Prémont est enseignant à l'école secondaire Mgr Bruyère de London et père de deux enfants.

Lui se dit divisé sur la question de la réouverture des écoles.

En tant que père de famille, il juge que la sécurité des enfants doit être la priorité.

Ce n’est pas une bonne idée de retourner les enfants si les mesures d’hygiène ne sont pas améliorées, s’il n’y a pas un réel plan pour protéger le monde , affirme-t-il

La réduction de la taille des classes est, selon lui, un prérequis pour un tel retour.

Comme c’est là, ce n’est pas possible de la distanciation , constate-t-il.

Toutefois, en tant qu’enseignant, il se dit prêt à retourner en salle de classe dès maintenant.

C’est tellement plus évident de la faire en présentiel pour les jeunes. [...] Pour l’instant, c’est vraiment pas idéal , note-t-il.

La feuille de route provinciale n’évoque le retour des élèves en classe dans aucune de ses étapes. Selon le premier ministre Doug Ford, la question fait débat au sein des experts qui conseillent la province. Il préfère donc ne pas s'avancer sur la question pour le moment.

Avec des informations de l'émission Matins sans frontières