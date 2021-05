Retour de l'Estrie en zone orange : pas pour l'instant selon le Dr Alain Poirier

On reçoit tout le temps les données des autres régions pour se comparer. Or, il y a plusieurs endroits qui vont mieux que nous. De plus, les données qui vont sortir vendredi ne vont pas dans le bon sens. La semaine se termine samedi, il reste donc les cas de vendredi et de samedi à connaître. Toutefois, selon les trois derniers jours, on n’est pas en zone orange , explique-t-il.

Ainsi, si rien ne change, Dr Poirier ne devrait pas recommander le passage prématuré de la région au palier orange lors de sa rencontre hebdomadaire avec la direction nationale de la santé publique, ce week-end.

Par ailleurs, en entrevue avec Radio-Canada, jeudi, le Dr Alex Carignan disait avoir été surpris par le passage de la région au palier d'alerte maximale, alors que les hospitalisations y sont sous contrôle. Le directeur de la santé publique régionale admet que tout se passe bien pour l'instant dans les centres hospitaliers estriens, mais se garde une réserve quant à ce constat.

Dr Carignan a raison. Quand on regarde les hospitalisations, on n’a pas été débordés. Ce n’est pas le cas non plus en ce moment, mais il y a une variation dans le mauvais sens. Cette semaine, les hospitalisations grimpent. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Le secteur de Coaticook particulièrement touché

Jeudi, le bilan quotidien de la santé publique faisait état de 53 nouvelles infections à la COVID-19 sur le territoire estrien, dont 18 seulement pour le RLS de Coaticook. Il s'agissait de la première fois depuis un bon moment qu'un secteur enregistrait une plus forte hausse que les RLS du Granit et de Sherbrooke.

Ce virus ne se transmet pas autrement que par les humains. La variation des secteurs touchés résulte des mouvements de personnes qui se protègent moins. Dans la dernière année, on a eu très souvent des augmentations soudaines dans un coin alors qu’il n’y avait pas de cas juste avant. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Vaccination des 12-17 ans : les écoles appelées à contribuer

Les adolescents de 12 à 17 ans pourront commencer à recevoir le vaccin de Pfizer partout au Québec, à compter du 25 mai dans les centres de vaccination, et du 7 au 14 juin dans les écoles.

En Estrie, bien que les centres de vaccination traditionnels seront privilégiés par rapport aux établissements scolaires, la collaboration des écoles sera nécessaire.

Les écoles vont travailler à aller chercher le consentement chez les plus jeunes, alors que les adolescents de 14 ans et plus décideront eux-mêmes s’ils se font vacciner. Les établissements scolaires vont donc nous aider à mettre en place les opérations de vaccination en fonction des horaires , ajoute le directeur de la santé publique en Estrie.

C’est une formule qui ressemble à ce qu’on a vu dans tous les autres groupes d’âge. La majorité des enfants vont être vaccinés dans les lieux prévus à cet effet Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Celui-ci souligne également que le vaccin de Pfizer a été préféré à celui de Moderna pour les adolescents en raison de sa disponibilité, tout simplement.

À chacun sa preuve vaccinale

Des inquiétudes ont été soulevées cette semaine quant aux personnes ayant eu la COVID-19 et qui recevront donc une seule dose de vaccin pour contrer le virus. Ces gens se demandent s'ils allaient avoir accès, eux aussi, aux libertés qui seront offertes aux personnes vaccinées avec deux doses.

La question a été posée en réunion. Dans l’outil de passeport vaccinal, s'il est implanté, il y aura différentes preuves possibles. On ne fera que s'assurer qu'une personne est adéquatement protégée contre la COVID-19. Ainsi, une personne qui a eu la COVID-19 et une seule dose du vaccin aura une preuve valide , a fait savoir Dr Alain Poirier.