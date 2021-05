Les médecins du Manitoba s’inquiètent du nombre de patients aux soins intensifs

Trois patients manitobains ont déjà été transférés à Thunder Bay, en Ontario, plus tôt cette semaine. Jeudi, aucun patient n’a été envoyé à l’extérieur de la province, mais CBC a appris que des hôpitaux du nord-ouest de l’Ontario se préparent à admettre jusqu’à 20 patients atteints de la COVID-19 en provenance du Manitoba.

Les intensivistes du Manitoba recherchent désespérément des solutions pour s’occuper adéquatement des patients atteints de la COVID-19 admis aux soins intensifs pendant cette troisième vague de la pandémie.

La situation est critique , affirme un intensiviste de Winnipeg, spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Anand Kumar. Il n’y a plus de place dans les unités de soins intensifs au Manitoba , poursuit-il.

En ce moment, 291 Manitobains sont hospitalisés en raison de la COVID-19. Du nombre, 76 sont aux soins intensifs. Les autorités sanitaires ont déclaré jeudi 603 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, un nombre record pour une seule journée.

Détérioration des soins

L’association Doctors Manitoba, qui représente plus de 4000 médecins, demande de l’aide pour les soins intensifs et les salles d’urgence de la province.

Jeudi, l’organisation a publié les résultats d’un sondage auprès de 54 médecins intensivistes et urgentistes.

Selon ces données, presque chaque médecin s’inquiète que son hôpital ne soit pas prêt à traiter l’afflux de patients atteints de la COVID-19. Quatre-vingt-dix pour cent des personnes sondées craignent que les patients ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin.

Une proportion de 92 % des médecins se demande où iront les patients des soins intensifs. Tous redoutent qu’il n’y ait pas assez d’infirmières pour s’occuper des patients.

En temps normal, il y a une infirmière pour chaque patient aux soins intensifs, mais ce ratio est amené à passer à une infirmière pour deux ou trois patients en l’état actuel des choses.

Cela détériorera les soins , indique le Dr Kumar, qui croit que des signes montrent déjà que les soins en sont altérés.

Le Dr Anand Kumar, un intensiviste de Winnipeg, affirme qu'il n'y a plus beaucoup de solutions pour augmenter la capacité des unités de soins intensifs. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Une autre solution, selon le Dr Kumar, serait de faire davantage de triage. Les hôpitaux ne font pas de triage pour le maintien des fonctions vitales, mais ils le font pour l’admission aux soins intensifs.

Selon le sondage mené par Doctors Manitoba, la province pourrait être amenée à recourir à l’aide des autres provinces ou de l’armée.

Des personnes de moins de 40 ans qui ne sont pas vaccinées

En conférence de presse jeudi, la ministre de la Santé du Manitoba Heather Stefanson a déclaré que plus de gens étaient admis aux soins intensifs qu’il y en avait qui en partaient [et que] des décisions difficiles avaient dû être prises .

Nous travaillons à augmenter la capacité [des soins intensifs] encore davantage , a-t-elle ajouté.

Selon Heather Stefanson, le ministère engage et forme plus d’infirmières pour les salles communes, et il examine ce qui a été fait dans d’autres provinces afin d’en arriver à un plan d’action.

Elle n’a pas donné de détail sur la manière dont la province et les professionnels de la santé comptent traiter les patients atteints de la COVID-19 qui nécessiteront des soins intensifs entretemps.

La ministre a par ailleurs relevé que plus de 70 % des patients à l’hôpital en raison de la COVID-19 n’avaient pas été vaccinés.

Les personnes de moins de 40 ans sont davantage touchées par la troisième vague de la pandémie, et plusieurs personnes de ce groupe ont dû attendre plus longtemps pour être vaccinées ou attendent toujours de l’être.

En dépit de la situation des hôpitaux, la ministre de la Santé encourage la population à obtenir des soins médicaux dans les établissements de santé en cas de besoin.

Avec les informations de Nicholas Frew