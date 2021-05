Un projet résidentiel dérange à Bonsecours

Ce projet, situé dans un milieu naturel aux limites du parc national du Mont-Orford, inquiète les quelque 600 citoyens de Bonsecours en raison des impacts environnementaux qu'il pourrait avoir.

On juge que ce n'est vraiment pas un site de moindre impact. Il y aurait certainement moyen d'occuper le territoire dans les zones qui sont plus denses , explique une citoyenne inquiète du projet, Joannie Bouthillette.

On fait face à l'étalement urbain. On pensait que c'était réservé à la ceinture de Montréal, mais non, finalement, c'est rendu chez nous et je pense que c'est alarmant. Une citation de :Joannie Bouthillette, citoyenne de Bonsecours

Le Conseil de la gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) juge d'ailleurs qu'il est tout à fait légitime d'être préoccupé par un projet comme celui-ci aux abords du lac Stukely.

Les développements qui se font au pourtour doivent être faits dans les règles de l'art et même plus, je dirais. On devrait être plus vigilants et avoir des normes encore plus strictes quand on développe autour d'un plan d'eau d'une aussi grande qualité , indique la coordonnatrice de projets au COGESAFConseil de la gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François , Julie Grenier.

Questionnée à propos des inquiétudes de la population de Bonsecours, l'entreprise LSR Gesdev, qui est derrière ce projet de développement résidentiel, assure vouloir le moins d'impact possible sur le milieu.

Je comprends les préoccupations des citoyens. Si j'étais résidente, j’aurais les mêmes craintes. Ce qui est important pour moi, puis pour tout notre groupe, c’est de préserver la qualité de l’environnement, qui y est tout simplement exceptionnelle , affirme la présidente de LSR Gesdev, Annie Lemieux.

L’entreprise souhaiterait limiter le déboisement sur les propriétés et développer des infrastructures communes pour limiter son impact. Elle assure aller au-delà de certaines normes de protection du territoire.

Avec 11 millions de pieds carrés et 110 terrains, ça nous fait des lots très très grands, donc ce n'est pas vraiment dense. Une citation de :Annie Lemieux, présidente de LSR Gesdev

Le maire de Bonsecours en faveur

Le maire de Bonsecours, Jacques David, croit que ce projet aura des retombées précieuses pour la communauté.

Le but d'un développement c'est d'attirer du monde chez nous, faire vivre des commerces, faire vivre nos écoles. En fin de compte, ici, on a une petite école. Ça fait plusieurs années qu'on est tranquilles, mais ça a passé proche de fermer , a-t-il mentionné.

Cette position ne fait pas l'affaire de certains citoyens, qui croient même que Jacques David est en conflit d'intérêts.

Une partie du terrain vendu au promoteur appartenait à ma belle-mère. Moi, je n'y vois aucun conflit d'intérêts, car le terrain est vendu, il ne reste plus rien à ma belle-mère , assure le maire.

On ne sent pas que la Municipalité est de bonne foi dans le développement de ce projet-là et est à l'écoute de ses citoyens. Une citation de :Joannie Bouthillette, citoyenne de Bonsecours

Le promoteur du projet souhaite organiser sous peu une soirée d’information pour entendre les préoccupations citoyennes et présenter en détail le projet.

D'après le reportage de Thomas Deshaies