Des entreprises d'Ottawa fermées depuis des mois sont déçues par le plan de réouverture

Je ne suis pas vraiment surprise , a déclaré Jenna Ladd, copropriétaire du gym Iron North. Je ne me faisais pas d’attentes, je me disais que nous n'aurions pas l'occasion de rouvrir avant juillet.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et la ministre de la Santé, Christine Elliott, ont présenté un plan en trois étapes pour rouvrir la province jeudi.

Les propriétaires d'entreprise attendaient avec impatience le 2 juin, date à laquelle l’ordre de rester à la maison devait prendre fin.

Malgré tout, les terrasses de restaurants seront autorisées à rouvrir à partir de la mi-juin, avec une limite de quatre personnes par table, selon la feuille de route de la province.

Le plan ontarien est en trois étapes. Photo : Radio-Canada

Il faudra attendre un peu plus pour manger dans un restaurant. Idem pour les gymnases, les casinos et les cinémas qui devraient ouvrir dans la phase trois du plan - qui pourrait être au mois d’août ou peut-être plus tard, à condition que de 70 à 80 % des adultes aient reçu une dose de vaccin, et que 25 % soient pleinement vaccinés.

Il n'y a pas encore de date concrète pour le début de cette phase, ce qui ne fait qu'ajouter à la frustration croissante des propriétaires d'entreprise.

J’en perds la tête. Nous n'en pouvons plus. Nous devons rouvrir nos commerces , a déclaré Lydia Nganga, la propriétaire du salon de beauté Lydia. Les services de soins personnels comme les salons de coiffure peuvent rouvrir pendant la phase deux du plan, avec des limites de clients et le port du masque.

Sarah Chown, présidente régionale de l'Association des Restaurant, Hôtel & Motel de l'Ontario et propriétaire d'un restaurant, a déclaré que l'incertitude rendait la planification d'une réouverture beaucoup plus difficile.

Sarah Chown est présidente régionale de l'Association des restaurants, hôtels et motels de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Il est difficile pour les propriétaires d’entreprise de planifier, en particulier ceux qui n'ont pas de terrasses. Le chemin sera long, potentiellement jusqu'à la fin du mois de juillet, pour arriver à ce point où ils pourront manger à l'intérieur , dit Mme Chown.

C'est difficile pour eux de voir la lumière au bout de la route, même si on leur dit qu'il y en a une , ajoute-t-elle.

Lee Demarbre, propriétaire du Théâtre Mayfair d'Ottawa, a déclaré qu'il en avait assez de l’effet yoyo entre les ouvertures et les fermetures..

Je veux que ce soit ma dernière réouverture , a déclaré M. Demarbre. Nous avons suivi les règles et après un an, il semble que les [autorités] n'ont aucune idée de ce qu'elles font. Nous avons fait notre part, il est temps de faire la leur.

Avec des informations de Uday Rana