40 ans à la tête du Vieux Clocher de Magog : l'infatigable Bernard-Y. Caza

« Je commence à être dans les poussières du Vieux Clocher pas mal! Quand ils disent, on dirait qu'y a des fantômes ici, bien y'en a un qui est vivant », dit Bernard-Y. Caza, en riant de bon cœur. Le 11 août 2021, le directeur général et artistique du Vieux Clocher de Magog soulignera ses 40 ans à la tête de cette salle devenue incontournable, dans le paysage artistique québécois.

Quand il regarde dans le rétroviseur, le directeur du Vieux Clocher voit tout le chemin parcouru et les milliers de spectacles, mais il pense surtout aux rencontres mémorables et aux grandes amitiés qui demeurent encore aujourd'hui. Et je pense que je suis toujours dans le coup , s'exclame celui qui assiste encore à tous les spectacles, ou presque. Entre 150 et 160 spectacles sont présentés chaque année dans sa salle cabaret.

De guitariste à diffuseur

À la fin des années 60, le jeune Bernard est guitariste. Alors qu'il vient de décrocher un premier contrat avec son band, son père l'empêche de jouer dans un hôtel.

Mon père m'a dit : "Tu vas virer alcoolique, tu vas courir les femmes et tu vas prendre de la drogue." Finalement, j'ai joué pendant cinq ans dans les messes à gogo à l'église Saint-Boniface de Sherbrooke. La première église où y'a eu un drum à côté du curé en avant, au Québec, c'est moi, ça se souvient Bernard.

Il troque sa guitare pour la relation d'aide, durant plusieurs années, mais un tout autre défi l'attend. Le 11 août 1981, il achète, sur un coup de tête, le Vieux Clocher de Magog.

Le lendemain matin, j'étais bien embêté, parce que je n'avais pas l'argent. Finalement, ce sont mes frères qui m'ont aidé dit-il en riant.

Stephen Faulkner est le tout premier artiste à fouler la scène du Vieux Clocher, sous la gouverne de Bernard.

Je me suis cassé la margoulette comme il faut, j'ai perdu 4000 dollars dans mon soir. Je suis resté dans le sous-sol du Vieux Clocher pendant un bout de temps, plus d'auto, plus d'appartement. Mais finalement, au bout de trois, quatre ans, ça a remonté cette affaire-là ! Une citation de :Bernard-Y. Caza, directeur général et artistique du Vieux Clocher de Magog

Puis, pendant tout un été, celui de 1985, le groupe Rock et Belles Oreilles, inconnu à cette époque, rempli la salle. L'année d'après, le Groupe Sanguin et Stéphane Rousseau. Ça n'a jamais arrêté depuis. Mais les quatre premières années, ça a été faire le bar, la technique et coucher dans la cave , se remémore l'homme d'affaires.

Depuis tout ce temps à programmer autant d'artistes en humour et en musique, Bernard-Y. Caza a su développer un flair. J'ai les antennes ouvertes, vraiment, au maximum. J'ai quand même fait sept ans comme psychothérapeute , explique celui qui a géré la carrière de Vincent Vallières à ses débuts, tout comme celle de Lévesque-Turcotte et de Jean Lapointe.

Peut-être que j'en aurais fait de la scène, si j'avais pu, mais finalement, toutes mes expériences m'ont amené à aider les gens à y aller, à les encadrer, à les produire.

Sa programmation a toujours été très diversifiée, il en est très fier.

Michel Louvain, y'a des gens qui le regardaient de haut. Moi, je l'ai fait à trois ou quatre reprises ici. Et les gens pleuraient dans la salle. Cette clientèle-là était enfin heureuse. Une citation de :Bernard-Y. Caza, directeur général et artistique du Vieux Clocher de Magog

La plus grande joie

Depuis le début de son aventure au Vieux Clocher, Bernard ne rate jamais deux moments. D'abord, dans la loge, juste avant l'entrée des artistes sur scène. Il y a une fébrilité, une nervosité. Il y en a qui entendent le "rumble" de la salle, le bruit de fond. Ils se disent que ça va être une salle qui va être quelque chose!

Et l'autre instant qu'il ne veut jamais manquer est à la tombée du rideau. Quand la représentation est terminée et que les gens sortent, ravis.

Le public lui pose souvent la question suivante : quel est votre spectacle préféré depuis toutes ces années? Y'en n'a pas de spectacle que j'ai le plus aimé! Y'a des grands moments! Et c'est monnaie courante les grands moments , conclut Bernard-Y. Caza, qui ne se voit pas arrêter, par ailleurs. La retraite, pas de sitôt!

