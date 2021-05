Le secteur de la santé et des services sociaux prévoit quatre jours de grève en juin

Une première grève s'annonce dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec dans le cadre des négociations avec le secteur public. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), qui représente 60 000 travailleurs, a annoncé une grève générale les 7, 8, 21 et 22 juin. Ses membres incluent notamment des travailleurs sociaux, des techniciens de laboratoire et des psychologues.

Les négociations avec le gouvernement s’étirent depuis plus d’un an et demi, déplore le syndicat.

La situation à la table de négociations nous force d’aller de l’avant avec des journées de grève. Une citation de :Danny Roulx, représentant national pour l’APTS en Estrie

On se rappelle que le gouvernement, en début mai, voulait intensifier les rencontres, ce qu’on a fait. Mais ce qu’on voit à la table de négociations, c’est qu’il n’y a aucune ouverture d’avancer sur rien , ajoute-t-il.

Il souligne notamment les conditions de travail difficiles de plusieurs milieux dans le réseau, qui causent des problèmes de rétention de personnel et qui mènent au surmenage des employés restant.

Les services seront tout de même offerts

La population aura accès à des soins de santé malgré la grève, précise Danny Roulx.

Je rassure la population, on est régis par la loi sur les services essentiels, donc on ne peut pas grever toute la journée. Selon les secteurs, des gens vont grever peut-être trois heures et demie dans une journée, et la plupart vont plus grever deux heures, une heure, selon les services.

Tous les traitements liés à la COVID-19 font notamment partie des services essentiels qui devront être offerts.