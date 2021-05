Voie de contournement de Lac-Mégantic : l'objectif reste 2023, assure Ottawa

Jeudi, le ministre des Transports, Omar Alghabra, et sa secrétaire parlementaire, Soraya Martinez Ferrada, ont répondu aux questions des journalistes à ce sujet lors d'une conférence de presse sur la sécurité ferroviaire.

Ce qu’il faut retenir, c’est que notre gouvernement a réitéré notre engagement à respecter le calendrier qu’on avait annoncé, qui était celui de 2020-2023. C’est sur ce calendrier qu’on travaille, et on le fait en étroite collaboration avec le CP [Canadien Pacifique], Lac-Mégantic, et les municipalités , a indiqué Mme Ferrada, en ajoutant que le ministère ne fera aucun compromis sur la sécurité et l’environnement .

Le ministre Alghabra a quant à lui dit vouloir rassurer la mairesse de Lac-Mégantic et les résidents, et que son gouvernement est engagé à 100 % à compléter le projet dans les délais prévus.

Ce projet est extrêmement important pour les résidents, la région et les Canadiens. Tout le Canada demeure en solidarité avec Lac-Mégantic. Une citation de :Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada

Le CPCanadien Pacifique soutient toutefois que l'échéancier de 2023 pour l'achèvement de la voie de contournement ne sera pas possible si la construction commence au printemps 2022 comme prévu par le gouvernement.

La compagnie ferroviaire estime que la seule solution réaliste pour que ce scénario se produise serait de commencer les travaux dès cet automne. Le gouvernement devrait aussi accepter tous les risques financiers liés au projet.

Le ministre Omar Alghabra n'a pas voulu commenter les négociations en cours avec le CPCanadien Pacifique en conférence de presse. Il y a une discussion en continu sérieuse avec le CPCanadien Pacifique , mais je répète l’engagement de notre gouvernement de compléter la voie de contournement d’ici la date établie.

Des dossiers restent à régler

Pour le gouvernement, plusieurs dossiers restent encore à régler pour pouvoir commencer l’installation de la voie. Il doit ainsi faire l’acquisition d’environ 80 terrains appartement à une quarantaine de propriétaires, dont certains s’opposent vertement au projet.

La mairesse de Lac-Mégantic demande d’avoir l’heure juste et des réponses claires de tous les partis impliqués. Elle indique avoir été déstabilisée de constater qu’il semblait y avoir une mésentente entre le CPCanadien Pacifique et Transports Canada.

En 2023, ça fera 10 ans après la tragédie. Le pont Champlain est un projet de quatre milliards qui a été fait en quatre ans, donc je m’explique très mal pourquoi on se retrouve huit ans plus tard comme ça sans être plus avancé que ça. Je veux y croire, mais ultimement, si jamais ces échéanciers-là sont différents, ce n’est pas à moi de l’annoncer, c’est à ceux qui ont la responsabilité du projet à le faire , soutient-elle.

Le dossier exaspère aussi certains citoyens de Lac-Mégantic, dont Robert Bellefleur, le porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.

Selon lui, le projet de voie de contournement est toxique . C’est dû à l’acquisition de la ligne par le CPCanadien Pacifique si aujourd'hui, on est confronté à des retards dans la construction de la voie de contournement. Faut se rappeler que le CPCanadien Pacifique a exigé de revoir les études de faisabilité et les études d’avant-projet, a exigé de retoucher au tracé de la voie de contournement, et c’est ça qui a empêché Transports Canada d’acquérir les terrains .

Aujourd’hui, on est encore confrontés à la même voie ferrée sur laquelle est arrivée l'une des plus grosses tragédies du Canada en 2013, et ça prend absolument une voie de contournement pour au moins préserver le centre-ville du Lac-Mégantic d’une autre tragédie , conclut-il.

La voie de contournement devrait s'étendre sur environ 12 km et coûter au moins 133 millions de dollars à construire.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau et de la Presse canadienne