Un incendie tue 80 têtes de bétail à Ottawa

Un feu s’est déclaré, jeudi soir, dans une grange située sur le chemin First Line, près du chemin Century est, dans le sud-ouest d’Ottawa.

Le Service des incendies d'Ottawa (SIO) indique avoir reçu plusieurs appels au 911 à partir de 19 h 21, signalant de la fumée noire provenant d'une grange située sur le chemin First Line, près du chemin Century est, à Ottawa.

La fumée était visible de loin et les pompiers ont rapidement faire appel à des ressources supplémentaires pour combattre le brasier, indique le SIOService des incendies d'Ottawa dans un communiqué.

En arrivant sur place, les pompiers ont trouvé une grange entièrement embrasée.

Leur intervention a permis de protéger les silos voisins et les autres granges et d'empêcher la propagation du feu aux autres structures. Toutefois, plus de 80 têtes de bétail ont péri dans l'incendie, précisent les pompiers.

Jeudi soir, les pompiers prévoyaient rester sur place afin de maîtriser le feu et de s'assurer qu'il était entièrement éteint. Photo : Courtoisie/Service des incendies d'Ottawa

Jeudi soir, le SIOService des incendies d'Ottawa prévoyait encore rester sur place pendant plusieurs heures afin de maîtriser le feu et de s'assurer qu'il était entièrement éteint.

Les navettes de camions-citernes continuaient donc de circuler et il était demandé aux automobilistes d'éviter le secteur.

Un enquêteur du Service des incendies d'Ottawa doit examiner les origines et la cause de l'incendie.