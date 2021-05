Inondations à Fort Simpson : la résilience d’une communauté

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les inondations et les évacuations ont durement touché Fort Simpson et ses 1200 habitants au cours des derniers jours. À travers les ravages et les difficultés causés par ce désastre, les résidents placent l’accent sur l'appui reçu et le sentiment communautaire qui les a soutenus.

Une trentaine de maisons ont été considérablement touchées par les inondations printanières à Fort Simpson. Photo : Jonathan Antoine

Les évacuations ont fait des ravages dans la petite communauté de la Première Nation de Liidlii Kue, située au confluent du fleuve Mackenzie et de la rivière Liard. Près de 700 personnes ont dû quitter leur demeure pendant un peu plus d’une semaine.

Plus d’une trentaine de bâtiments ont été considérablement endommagés.

La maison de Derek Erasmus n’a pas été épargnée. Quand la rivière est rentrée dans son lit dimanche, elle a laissé une couche de glaise au premier étage qu'elle avait ravagé avant de partir.

Derek Erasmus savait bien que sa maison avec vue sur le fleuve Mackenzie était située dans une zone inondable, mais il n'aurait jamais imaginé que l'eau atteigne son premier étage. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

À environ un mètre du sol, sur les murs, une ligne de démarcation là où s'est arrêtée la crue. Au-dessus, tout est intact : meubles, étagères, souvenirs, photos, outils du quotidien. En dessous, la glaise recouvre tout : le plancher, les meubles, les jouets et de nombreuses autres possessions que Derek et sa famille devront remplacer.

Le fleuve a laissé une épaisse couche de glaise sur le plancher de Derek Erasmus. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Au moins tout ici est assez remplaçable, dit-il. Nous essayons donc de rester positifs. Il préfère penser à ceux qui se sont déjà offerts pour l’aider à nettoyer, ou à tous ceux qui ont accueilli des évacués dans leurs demeures aux cours des derniers jours ainsi qu’à l'afflux de dons qui a déferlé sur la région provenant de partout au territoire.

Mardi, Derek Erasmus avait déjà sorti tous les objets de son premier étage. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

De nombreux dons

Après les inondations, les villages de Fort Simpson et de Jean Marie River ont reçu tellement de dons en argent et en biens essentiels qu'ils ont dû à quelques reprises demander aux gens d'attendre avant d'en envoyer davantage afin de pouvoir organiser ce qui avait déjà été reçu.

La force des eaux a déplacé objets, structures et débris, comme cette petite cabane retrouvée en bordure d'un parc. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Dimanche, l’équipe de Radio-Canada est arrivée à Fort Simpson en même temps que les 6000 $ de poulet frit, de boissons gazeuses et de croustilles commandés pour la communauté par de généreux donateurs anonymes de Yellowknife. Les sourires étaient immenses au centre de dons cette soirée-là.

Pendant les évacuations, le garage des travaux publics du village a été transformé en centre pour accueillir les innombrables dons. C'est là que les résidents sont allés récupérer leur baril de poulet frit, dimanche. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

À Fort Simpson, c’est Jenny Quintal qui travaille habituellement pour le village qui a pris le rôle de coordonner la remise des nombreux dons reçus avec les besoins des évacués. Son nom revient souvent quand on parle des bénévoles et des travailleurs du village qui ont su faire une différence.

Jenny Quintal du village de Fort Simpson a coordonné le partage des nombreux dons provenant de partout à travers le territoire. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

La seule chose que j’ai vraiment faite est d’avoir été là pour les gens, dit-elle, en rejetant tout crédit. J’ai simplement été la personne pour écouter à leurs besoins et les partages en espérant que quelqu’un fasse un don ou prenne une responsabilité.

Selon Jenny Quintal, ce sont surtout les travailleurs du village qui ont surveillé de près les inondations et les évacuations qui méritent tout le crédit.

Les travailleurs du village de Fort Simpson ont travaillé d'arrache-pied au cours des dernières semaines. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

En tant que présidente de la Société historique de Fort Simpson et femme très impliquée dans la communauté, Martina Norwegian connaît bien le bénévolat et a souvent été appelée à organiser des événements. Mais cette fois-ci, elle n’a pas eu à participer à la réponse au désastre.

Martina Norwegian, la présidente de la Société historique de Fort Simpson, se réjouit que l'eau n'ait pas atteint le premier étage du Centre du patrimoine Dehcho. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

C'était tellement bien de voir les jeunes prendre leurs responsabilités, de les voir sortir et de faire pleins de choses, dit-elle. Je ne sais pas combien de fois des gens m'ont approchée pour me demander si j'avais besoin de quelque chose et si j'étais correct.

Mon cœur est plein de fierté pour ces jeunes qui ont pris les responsabilités des plus vieux qui les prennent normalement. Une citation de :Martina Norwegian, résidente de Fort Simpson

Lundi, le grand nettoyage avait commencé à Fort Simpson. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

La reconstruction

Avec des amis et des membres de sa famille, Derek Erasmus n’a pas perdu de temps pour commencer le grand nettoyage.

Jeudi, après avoir nettoyé et vidé le premier étage de sa maison et avoir arraché toutes les portions ternies par l’eau, y compris les plinthes, les cloisons sèches et les armoires, la portion principale de sa maison était déjà prête pour la reconstruction.

Jeudi, le premier étage de Derek Erasmus avait déjà beaucoup changé. Photo : Julia Erasmus

Enlever la glaise du plancher avec la raclette en caoutchouc nous a remonté le moral. Ça a changé nos esprits de voir un plancher propre. Une citation de :Derek Erasmus, résident de Fort Simpson