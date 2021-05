Une conductrice percute une voiture stationnée à Chicoutimi

L'accident est survenu à la hauteur du 219, face au Conservatoire de musique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon les informations recueillies auprès du lieutenant Denis Harvey, du Service de police de Saguenay (SPS), la conductrice était seule à bord de son véhicule de marque Honda.

Elle a percuté une voiture Mini Cooper stationnée sur le bord de la rue. La collision a eu lieu au moment même où une patrouille policière faisait une ronde dans le secteur.

La femme aurait subi des blessures légères et une ambulance se trouvait sur les lieux autour de 21 h 10. On ignore ce qui a pu causer la collision, mais l'alcool ne serait pas en cause.