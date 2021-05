COVID-19 : trois décès de personnes vaccinées dans une résidence d'Ottawa

La résidence Extendicare Medex, située dans l'ouest de la ville d'Ottawa, a confirmé, jeudi, que trois de ses résidents étaient récemment décédés de la COVID-19, bien qu'ils aient été vaccinés cet hiver. Le Dr Hugues Loemba explique toutefois que cela ne remet pas en cause l'efficacité des vaccins.

Par courriel, la résidence a confirmé que trois de ses résidents ayant reçu les deux doses du vaccin de Pfizer contre la COVID-19 sont décédés du coronavirus récemment .

Le variant sud-africain a été détecté chez les trois résidents qui ont tous été vaccinés en janvier , est-il écrit. Nous avons été en contact étroit avec la famille de chaque résident pour offrir notre soutien et partager leur deuil.

Selon une porte-parole de la résidence, Laura Gallant, il n'y a présentement aucun cas actif entre les murs de la résidence de soins de longue durée. Une éclosion y avait été déclarée en avril, qui a depuis été maîtrisée, selon Santé publique Ottawa.

Nous restons vigilants en testant tout le personnel et les visiteurs de nos maisons avec des tests rapides sur place , assure toutefois Mme Gallant.

Nous continuerons de le faire jusqu'à ce que la menace des souches variantes de la COVID-19 disparaisse. Une citation de :Laura Gallant, relationniste du foyer de soins de longue durée Extendicare Medex

L'efficacité du vaccin pas remis en cause

Le Dr Hugues Loemba, professeur agrégé à l'Université d'Ottawa et clinicien-chercheur, médecin de famille et virologue à l'Hôpital Montfort, insiste sur le fait que l'efficacité des vaccins ne doit pas être contestée pour autant.

L'efficacité n'est pas à 100 %, mais les vaccins sont très très efficaces. Ils empêchent la plupart des gens de se retrouver aux soins intensifs , explique-t-il.

Les limites de la protection se chiffrent à moins de 5 %, selon lui. Ce sont plutôt les variants qui changent la donne, fait-il valoir.

Le variant sud-africain a une mutation qui avait été suspectée en laboratoire d'être une stratégie du virus pour résister au vaccin. Une citation de :Dr Hugues Loemba, professeur agrégé à l'Université d'Ottawa et virologue

Cette même mutation se retrouve dans plusieurs autres variants, dont celui du Brésil et de l'Inde, souligne le docteur. L'effet du vaccin n'est pas complètement annihilé par cette mutation, il y a une réduction de l'efficacité , s'empresse-t-il de préciser.

Concernant les décès à la résidence, le Dr Loemba croit que ce sont les comorbidités qui ont pu avoir un impact décisif.

Là, on parle de personnes âgées, on peut comprendre qu'il y a peut-être d'autres facteurs qui ont joué [dans la balance] , avance le médecin, avant de souligner qu'il n'y a pas place à extrapoler et que ces décès relèvent de l'exception.

Ce dernier rappelle que le variant le plus présent en Ontario est le variant britannique et que le vaccin est efficace pour protéger la population contre celui-ci. D'ailleurs, aucun ontarien vacciné n'est décédé après avoir contracté le variant britannique du coronavirus, a-t-il conclu.

Avec les informations de CBC et Benjamin Vachet