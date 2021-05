La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord primée au gala provincial

L'organisme l'a emporté dans la catégorie Chambre de commerce de l'année, parmi celles qui comptent plus de 200 membres. Il s'agit d'une première pour le regroupement de gens d'affaires du Saguenay.

C'est le président de la CCISFChambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord , Carl Laberge, qui a appris la nouvelle en direct lors du gala présenté par vidéo.

C'est un grand sentiment de fierté et d'accomplissement dans une année qui est très spéciale, ou comme bien des entreprises, comme nos membres, il a fallu comme chambre qu'on se revire de bord rapidement, qu'on s'adapte à la situation. On est une chambre qui organise beaucoup d'événements, on est habitués au contact humain, donc on a dû se réorienter, se réorganiser et on l'a fait avec beaucoup de succès , a raconté en entrevue, jeudi soir, celui qui est aussi le président-directeur général du Port de Saguenay.

La directrice générale de la CCISFChambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord , Sandra Rossignol, était également en nomination dans la catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau. Cependant, le prix a été remporté par Hélène Paradis de la Chambre de commerce de Val-d'Or.

Comme le gala se tenait de façon virtuelle et que toute l'équipe de la CCISFChambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord est en télétravail, il a été impossible pour les employés de partager ce moment ensemble. C'est le bout plate de le gagner dans cette année-là. J'ai dit qu'on était fiers de le gagner parce que c'est une année qui est spéciale et qui montre qu'on s'est démarqués malgré les difficultés, mais le contrecoup de ça, c'est de célébrer par ordinateur avec nos collègues et puis d'être un peu tout seul chez soi et de vivre notre bonheur à distance. Ce qui me console c'est que très bientôt on va être capable de commencer à se déconfiner. On va pouvoir se reprendre , a-t-il poursuivi.

La FCCQFédération des chambres du commerce du Québec regroupe 130 chambres de commerce.