La députée fédérale du Nunavut sera absente lors des prochaines élections

Ensemble, nous avons été capables de montrer au reste du Canada la réalité à laquelle nous faisons face au Nord : les taux de mort par suicide, le manque de logement, les luttes quotidiennes des gens pour leurs droits humains de base. Une citation de :Mumilaaq Qaqqaq, députée du Nunavut

La députée affirme avoir pris sa décision après des discussions avec des membres de sa famille et des amis.

Mumilaaq Qaqqaq a réalisé, l’automne dernier, une tournée des collectivités du Nunavut pour rendre compte à Ottawa des disparités en matière de logements qui affligent les Nunavummiut.

L’expérience, a-t-elle ensuite admis, l’a profondément bouleversée et poussée à prendre un congé prolongé. La députée s’est de nouveau retirée de ses fonctions le mois dernier sur recommandation de son médecin.

La semaine dernière, la députée s’est exprimée en chambre pour dénoncer l’état du logement au territoire, martelant que les investissements de 25 millions de dollars proposés par Ottawa sont insuffisants.

D’ici la fin de son mandat, la députée entend se concentrer sur l’avenir de la mine Mary River et la lutte contre la pandémie.

Mumilaaq Qaqqaq prévoit également déposer un projet de loi pour ajouter les langues autochtones aux bulletins de vote des élections fédérales.