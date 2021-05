Un assouplissement des mesures sanitaires à l'horizon en Saskatchewan

La feuille de route du premier ministre de la province, Scott Moe, semble suivre le calendrier prévu. La Saskatchewan abordera la première étape de son plan d’allègement des mesures sanitaires le 30 mai.

Ces changements peuvent se faire grâce à la vaccination de masse, selon la province. Au total, 75 % des adultes de plus de 40 ans ont déjà reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19.

Dès la fin du mois de mai, tous les résidents des foyers de soins de longue durée et de soins personnels pourront accueillir un nombre illimité de visiteurs.

Ils pourront ainsi recevoir deux personnes en même temps à l’intérieur de leur résidence et quatre à la fois à l'extérieur.

La seconde étape, qui devrait entrer en vigueur à la fin du mois de juin, verra le nombre de visiteurs passer à quatre en intérieur et neuf en extérieur.

Plus de quarantaine après une sortie

Le 30 mai marquera aussi l’arrêt de la quarantaine imposée après une sortie en dehors du foyer de soins de longue durée ou de soins personnels. Les résidents pourront alors se déplacer sans contraintes.

Les mesures s’assoupliront davantage au fur et à mesure que le plan de réouverture de la province avancera.

Ces restrictions ont été parmi les plus difficiles imposées par le gouvernement tout au long de la pandémie et elles étaient aussi les plus nécessaires. Mais maintenant, grâce à la protection offerte par le vaccin, nous pouvons alléger davantage ces restrictions , affirme le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, des aînés et de la Santé rurale et éloignée, Everett Hindley.

Augmentation du nombre de cas de COVID-19 à Saskatoon

L’allègement des mesures sanitaires à venir est nuancé par une multiplication du nombre de cas de COVID-19 à Saskatoon. Quarante éclosions ont été recensées par l’Autorité de la santé de la Saskatchewan depuis le début du mois de mai. Saskatoon compte désormais 542 cas actifs de la maladie.

L'aéroport de Saskatoon a été ajouté à la liste des lieux d'éclosions de la COVID-19. (archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

L’éclosion la plus récente s’est déclarée à l’aéroport international John G. Diefenbaker. L’Autorité de la santé mène une enquête sur cette éclosion qui toucherait deux agents de sécurité de l’aéroport.

La compagnie de sécurité GARDA, qui emploie les deux agents de sécurité, précise par communiqué, ne pas comprendre pourquoi la province a décidé de qualifier la situation d’éclosion .

L’entreprise affirme que les agents n’auraient pas été contaminés dans leur lieu de travail et qu'ils n'ont pas travaillé au même moment.

Mercredi, deux autres entreprises de Saskatoon ont été ajoutées à la liste officielle répertoriant les lieux des éclosions de COVID-19.

Avec les informations de Karolina Rozwadowski et Désiré Kafunda