Les Foreurs éliminent les Saguenéens et passent en finale

Après avoir balayé le Phoenix de Sherbrooke et les Remparts de Québec en trois matchs, les protégés de l'entraîneur-chef Yanick Jean ont ainsi subi le même sort.

La disette des Saguenéens en demi-finale se poursuit donc. Il s'agit d'une cinquième défaite consécutive (2021, 2017, 2012, 2005 et 2004). Leur dernier triomphe remonte à 1997.

Les Saguenéens auront toutefois connu une excellente saison 2020-2021 qui a été marquée par la COVID-19. Après un début de calendrier régulier qui a rapidement pris fin pour laisser place aux événements en environnement protégé, les Saguenéens ont pris le deuxième rang au Québec au classement général qui était déterminé par le pourcentage de points obtenus. Cette bonne saison des Saguenéens aura servi de baume après la déception vive de mars 2020 quand les séries éliminatoires avaient été annulées en raison de la COVID-19, alors que les Saguenéens alignaient une excellente formation.

Le fil du match

Pierrick Dubé, avec son 9e but des séries, a lancé les Saguenéens en avant dès le départ. Son tir depuis la ligne rouge des buts s'est faufilé entre la jambière du gardien des Foreurs, Jonathan Lemieux, et le poteau. Il a profité d'un effort de Dawson Mercer. Il s'agissait du premier but marqué à forces égales pour les Sags dans cette série. Les quatre précédents avaient été inscrits en avantage numérique.

Cependant, l'avance a été de courte durée, car Val-d'Or a répliqué à la mi-période. Gabriel Villeneuve, un ancien des Saguenéens, s'est amené seul devant Alexis Shank qui a réalisé l'arrêt. Par contre, Nathan Légaré a saisi le retour pour niveler la marque.

Le ciel est tombé sur la tête des Saguenéens quand Nathan Légaré a accompli l'exploit de marquer trois buts en une période, ce qui est communément appelé un tour du chapeau naturel. C'est donc dire que le joueur obtenu du Drakkar de Baie-Comeau avant Noël affichait quatre buts après 40 minutes. Légaré a 12 buts en neuf matchs en séries.

Justin Ducharme, un autre ancien porte-couleurs de Chicoutimi, est venu possiblement enfoncer le dernier clou en déjouant Shank sur une échappée avec 16 secondes à faire.

La période avait pourtant bien débuté, car Hendrix Lapierre avait compté dès la deuxième minute, donnant alors les devants aux siens.

En troisième période, un peu d'espoir est réapparu quand Harrison Caines, inséré dans la formation pour ce match, a enfilé son premier but en carrière dans la LHJMQ. C'était alors 5-3 pour Val-d'Or avec 17:40 à faire.

Maxim Cajkovic a toutefois restauré la priorité à 6-3 à la dixième minute.

Les Foreurs affronteront le gagnant du duel entre les Islanders de Charlottetown et les Tigres de Victoriaville. Cette série est égale 1-1. Le troisième match aura lieu vendredi soir.