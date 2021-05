Pas de jeux d'eau à Ottawa, cette fin de semaine, finalement

Avec les fortes chaleurs attendues cette fin de semaine, les villes d’Ottawa et de Gatineau avaient prévu de rouvrir leurs parcs de jeux d’eau. Mais du côté ottavien, le plan de déconfinement de l’Ontario, annoncé plus tôt jeudi, oblige la Ville à reporter au 14 juin leur ouverture.

La Ville d’Ottawa a annoncé, dans un communiqué, jeudi soir, que les aires de jets d’eau ne seront pas ouvertes cette fin de semaine comme elle l’avait espéré, mercredi.

Nous comprenons et partageons votre déception, surtout avec les températures estivales , est-il écrit, mais restez à l’affût de futures communications sur l’ouverture d’aires de jets d’eau et d’autres installations extérieures fermées, y compris les plages, dans les prochains jours et semaines, car les beaux jours approchent à grands pas .

Une fois la première phase du plan de déconfinement enclenchée, la Ville compte ouvrir ses 127 aires de jeux d’eau dispersées sur le territoire.

Selon le plan du gouvernement, les terrains de golf, de tennis et de basketball pourront rouvrir à compter à samedi. Les piscines, les pataugeoires et les jeux d'eau devront cependant attendre.

Sur Twitter, le maire Jim Watson a demandé au premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de reconsidérer sa décision de ne pas permettre la réouverture des jeux d’eau, en même temps que les activités sportives comme le golf et le basketball .