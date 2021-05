Une autre saison des ouragans active se prépare dans l’Atlantique

La saison des ouragans s’étend du 1er juin au 30 novembre, lorsque la température des eaux de l'Atlantique est suffisamment élevée pour être propice à un cyclone tropical. Une saison moyenne produit environ 7 ouragans et 14 tempêtes tropicales.

L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ( NOAANational Oceanic and Atmospheric Administration ) prévoit cette année entre 13 et 20 tempêtes assez fortes pour être nommées, entre six et dix ouragans, dont entre trois et cinq ouragans majeurs (de force 3, 4 ou 5).

Il pourrait donc s’agir d’une saison plus active que la normale. Le météorologue Bob Robichaud, du Centre canadien de prévision des ouragans, estime cependant improbable que l’on batte le record de 30 tempêtes nommées en 2020.

Bob Robichaud estime qu’il y a 90 % de chances qu’une tempête qui se développe en ce moment dans l’Atlantique devienne la première tempête nommée de la saison, bien que la saison ne commence pas officiellement avant le 1er juin.

Si le système que l’on observe en ce moment se transforme en tempête tropicale Ava, ce sera la 7e année de suite que la première tempête nommée apparaît avant le début officiel de la saison des ouragans.

Bob Robichaud, du Centre canadien de prévision des ouragans, le 6 septembre 2019 à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC

En moyenne chaque année, le Centre canadien de prévision des ouragans est témoin d’un ou deux cyclones tropicaux qui touchent le sol canadien dans l'est du pays; et de deux ou trois autres qui menacent les eaux du large, quel que soit le nombre total de tempêtes prévues pour l'ensemble du bassin de l'Atlantique .

Le centre, qui fait partie d'Environnement Canada, précise que généralement, le risque qu'un ouragan se forme dans les eaux canadiennes se manifeste tard dans la saison .

Le Centre canadien de prévision des ouragans conseille aux Canadiens de se tenir au courant de la météo durant la saison des ouragans, en surveillant les bulletins de prévision des ouragans diffusés en ligne ou dans les médias locaux.

On encourage les Canadiens à s’y prendre à l'avance pour assembler des trousses d'urgence, et prendre les précautions qui s’imposent pour protéger leurs propriétés et leurs biens.