Les organisateurs de festivals attendent des précisions

Les festivals pourront reprendre à compter du 25 juin et leurs promoteurs se réjouissent de la situation. Par contre, ils réclament des éclaircissements supplémentaires de la part du gouvernement du Québec, et ce, le plus rapidement possible.

La directrice générale de Festivalma, Janie Maltias, aimerait pouvoir parler à quelqu'un pour savoir à quoi s'en tenir.

Qu'un représentant de la santé publique vienne répondre à toutes nos questions, je pense que ça va encore plus faciliter notre compréhension et notre travail pour bien répondre aux mesures , a-t-elle indiqué.

Cet été, les festivals ne se dérouleront pas devant des foules monstres. Ainsi, selon le communiqué de Québec, à compter du 25 juin, pour les événements extérieurs accueillant des spectateurs debout ou assis sans places fixes, il y aura un maximum de 2500 personnes admises, mais tout le site devra être séparé en sections de 250 personnes. Chaque personne admise devra avoir un espace de deux mètres par deux mètres qui lui sera réservé, sauf pour les personnes résidant à la même adresse. Pour donner une idée, ceci représenterait 50 rangées de 50 personnes seules réparties sur deux terrains de soccer, sans compter les installations pour les zones.

Ces règles, toujours selon le communiqué, s'appliqueront pour les régions qui se trouvent au palier orange ou jaune, sans mention du palier vert. Selon ce qui est prévu, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, actuellement en orange, pourrait passer au vert le 28 juin, comme une majorité de régions, a annoncé le premier ministre François Legault, mardi.

Cette situation amène un questionnement pour le directeur général de Jonquière en musique. Quand on va commencer le 30 juin, normalement, si tout va bien, on devrait être en zone verte. À ce moment-là, est-ce que les quatre mètres seront nécessaires? Est-ce que les bulles seront nécessaires et aussi les masques? Ça, ce sont des choses qui vont devoir être éclaircies à ce moment-là. À partir de là, on va fonctionner en conséquence , a énoncé Alain Tremblay, directeur général de Jonquière en musique.

Le flou artistique entourant la tenue des festivals ne sera pas facile à dissiper puisque les règles encadrant ces événements pourraient fort bien changer encore en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique.

250 personnes par spectacle à La Noce

Par ailleurs, le festival La Noce, à Chicoutimi, a décidé de limiter chaque spectacle à 250 personnes. Le festival musical revient après une année de pause en raison de la pandémie et a annoncé sa programmation jeudi. L’événement quitte la Zone portuaire pour s’installer sur le site de la Pulperie de Chicoutimi du 7 au 10 juillet. L'événement accueillera Klô Pelgag, Belle Grande Fille, Sara Dufour, Gab Bouchard, Marie-Pierre Arthur et les Deuxluxes notamment. Trois plateaux doubles d’artistes se succéderont sur des scènes différentes. Pour respecter les consignes sanitaires il n’y aura pas de vente de passeports. Un maximum de 250 billets sont disponibles par concert. Les billets étaient mis en vente à 13 h. Un peu moins de 30 minutes plus tard, plusieurs prestations affichaient déjà complet.

Avec des informations de Catherine Gignac et Nicolas St-Pierre