Expropriation : Saint-Camille est parvenue à une entente avec le propriétaire

Les négociations avaient été entamées il y a environ un an, dans un contexte où le vendeur ne voulait pas vendre , explique le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé. Le propriétaire a finalement accepté l'offre de 185 000 $ de la Ville.

La démarche d'expropriation, qui vient démontrer la volonté forte de la Municipalité d'aller de l'avant, cela a permis au vendeur de réaliser qu'on était très déterminé. Une citation de :Philippe Pagé, maire de Saint-Camille

La Ville a dû avancer 20 000 $ de plus que l'offre initiale pour qu'elle soit acceptée. Néanmoins, le maire juge qu'il s'agit d'un prix qui ne mettra pas à mal les finances de la Municipalité, se faisant dans la capacité de payer des contribuables de Saint-Camille.

C'est une terre agricole, ce montant-là est strictement dû à la spéculation. Nous, malheureusement, on doit y participer.

Dans les circonstances actuelles, il faut dire que le marché immobilier de 2021 n'est vraiment pas celui de 2020 et 2019. C'est quand même cher si on compare la valeur que ce terrain-là avait, il y a 10 ans [...] Mais pour 2021, c'est juste. Une citation de :Philippe Pagé, maire de Saint-Camille

Les documents devront être ratifiés au cours des prochaines semaines. Ensuite, la Municipalité fera la demande d'exclusion de la zone agricole auprès de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). Selon Philippe Pagé, les résidents ne doivent pas s'attendre à voir un développement immobilier sur ce territoire avant plusieurs mois.

Tout va aller au rythme de la CPTAQ. On sait qu'elle reçoit des demandes, et qu'une telle demande peut amener des gens à s'opposer. Cela peut aller encore jusqu'à un an, un an et demi avant d'arriver avec notre terrain zoné blanc, donc propice à la construction.

Le maire soutient que la population sera également invitée à participer au processus du développement à venir.