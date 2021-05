Importante fuite de gaz à Ottawa

Le Service des incendies d’Ottawa tente de maîtriser une importante fuite de gaz à l'intersection d'Uplands et de la promenade Paul Anka, au sud de la ville.

Le Service des incendies d'Ottawa (SIO) indique, dans un communiqué, avoir été contacté à 14 h 31, jeudi, pour signaler l’incident.

Les pompiers se sont immédiatement rendus sur place pour confirmer l'information. La fuite de gaz se situe à l'intersection d'Uplands et de la promenade Paul Anka, au sud de la ville.

Une conduite de gaz de grand diamètre fuie sous terre, ce qui a provoqué le soulèvement de la chaussée dans le secteur et le soulèvement de la poussière dans l'air, selon les pompiers d'Ottawa.

Début du widget . Passer le widget? La fuite de gaz concerne une conduite de gaz souterraine de grand diamètre. Les pompiers font du porte-à-porte pour s'assurer que les résidents ont les fenêtres fermées et vérifient la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments.



— Srv Incendies Ottawa (@IncendiesOttawa) May 20, 2021

Ces derniers expliquent avoir sécurisé la zone et commencé à vérifier les résidences situées dans le périmètre concerné.

Les équipes ont fait du porte-à-porte pour s'assurer que les fenêtres des résidents étaient fermées et ont utilisé des équipements de contrôle de l'air pour s'assurer que les maisons étaient sûres.

Un petit nombre de résidences situées sous le vent de la fuite ont été évacuées par mesure de précaution.

L'équipe des matières dangereuses du SIOService des incendies d'Ottawa s’est également rendue sur place et travaille avec Enbridge Gas et Hydro Ottawa afin de pouvoir accéder à la conduite et de la réparer en toute sécurité.

Les promenades Uplands et Paul Anka demeurent fermées pour le moment.

La fuite a provoqué le soulèvement de la chaussée dans le secteur et le soulèvement de la poussière dans l'air. Photo : Courtoisie/Charles William Karabona

D'autres évacuations dans le voisinage immédiat pourraient être nécessaires pendant que les réparations sont effectuées, indique le SIOService des incendies d'Ottawa , qui demande aux résidents du secteur de rester à l'intérieur, de fermer leurs portes et leurs fenêtres et de suivre les directives du personnel d'urgence dans le secteur.

Selon le SIOService des incendies d'Ottawa , la situation ne présente toutefois aucun danger immédiat et aucun blessé n’a été rapporté.

L’intervention devrait prendre plusieurs heures et Hydro Ottawa, qui a dû couper l'électricité pour permettre l'intervention des pompiers, estime que celle-ci pourra être rétablie dans le secteur aux alentours de 22 h 30.

Avec les informations de CBC