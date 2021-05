Le pissenlit : bouton d'or des insectes

Le défi a été lancé par un couple d’apiculteurs de Portneuf, qui suggère de laisser aux pollinisateurs le temps de se refaire des forces et aux autres fleurs qui sont des sources de pollen et de nectar d’éclore.

Les abeilles de Patrick Fortier, propriétaire de Miel des ruisseaux d'Alma, se régalent ces jours-ci. Les pissenlits poussent par milliers dans les champs et leur fournissent une source inestimable d'énergie en attendant les prochaines floraisons.

L'apiculteur accueille avec enthousiasme le Défi pissenlits.

On a toujours d'année en année des pertes de surfaces au niveau de la floraison. On a de moins en moins de plantes mellifères. Il y a plus de grandes cultures et moins de producteurs de lait. C’est associé à ça. On trouve que si les citoyens nous aident à avoir plus de fleurs, ça va être juste meilleur pour l'avenir de l'apiculture , relève Patrick Fortier.

Véritable bête noire dans certains quartiers résidentiels, le pissenlit est aussi vénéré que mal aimé. Exécrable mauvaise herbe ou honorable bouton d’or, ils sont arrachés avec acharnement ou observés avec enchantement.

Je les arrache! Un à un! Une trentaine par année, pas plus , confie Claude Tremblay, un citoyen d’Alma, avec détermination.

À l'opposé, Bernard Morin se délecte de voir la dent-de-lion pulluler sur son terrain d’Arvida.

C'est superbe. Je laisse tout pousser ça, puis éventuellement, je devrai raser, mais lorsque ce sera tout tourné en p'tite mousse , dit-il, levant le voile sur le secret d’une pelouse gonflée d’un engrais naturel.

Des citoyens adhèrent au Défi pissenlit, au même titre que certaines entreprises d'entretien de terrain.

Chez Vertdure Alma et Lac-Saint-Jean, les traitements anti-pissenlits ne sont pas disponibles avant le mois de juin, histoire de donner un coup de pouce aux insectes. Le défi a surpris la propriétaire, Nancy Laberge.

On se sent un peu visé et après, on s'aperçoit que non. Ça a été juste positif pour nous autres et plus facile d'expliquer à nos clients pourquoi on fait nos traitements en juin. Les gens sont plus tolérants. Ils comprennent et sont prêts à attendre , témoigne-t-elle.

Près de 35 % de la production agricole planétaire dépend directement des insectes pollinisateurs. Sans eux, la plupart des plantes à fleurs ne pourraient produire leurs graines.

L'ère des gazons de type vert de golf est terminée. Ici, il faudrait changer notre façon de voir [les choses] et tolérer la diversité. La nouvelle ère, c'est la biodiversité. Donc du vert à la grandeur et pas de taches, il faut oublier ça , lance l’entomologiste Robert Loiselle.

Une fois les boules duveteuses des pissenlits disséminées par le vent, les citoyens peuvent pousser le défi un peu plus loin en choisissant des plantes mellifères pour rehausser leurs platebandes.

D'après le reportage de Mireille Chayer