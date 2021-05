Le manège militaire Colonel-Gaëtan-Côté de Sherbrooke sera restauré

Le ministère de la Défense nationale s'engage de plus à réaliser les travaux de restauration rapidement

Cette nouvelle était très attendue, alors que le manègedoit fermer temporairement ses portes en début juin en raison de son état, qui a été jugé dangereux. Le bâtiment souffre en effet d'une détérioration très avancée. Il présente des fissures dans le mortier, des briques inexistantes ou éclatées, de l'affaissement au niveau des murs, et de la corrosion dans les armatures.

D'ex-militaires sont montés au front pour sauver le manège militaire dans les dernières semaines.

Le colonel à la retraite Wilfrid Morin souhaite qu'Ottawa agisse rapidement dans ce dossier, puisque deux firmes d'experts ont déjà évalué les travaux à effectuer.

Les travaux consistent principalement à la réfection de toute l’enveloppe extérieure. Il y a des sections de mur, comme en avant, où on doit défaire et refaire, et en arrière aussi. Mais sinon, c’est réparer les joints de briques qui n’ont pas été entretenus depuis au moins 15 à 20 ans , souligne-t-il.

Il explique que des travaux sont aussi déjà très avancés pour l’intérieur du bâtiment. Tout ce qui nous reste à faire, c’est changer le système de chauffage, remplacer l’entrée électrique, rentrer la climatisation à la grandeur et changer le système électrique intérieur et les lumières. Ces travaux peuvent se faire en l’espace de trois ou quatre mois, selon lui.

Le brigadier général à la retraite Jean-Luc Bombardier souhaite pour sa part que la fermeture du manège militaire nécessaire à la réalisation des travaux soit de courte durée.

Il y a encore un gros nuage même si le ciel est beau et chaud aujourd’hui. C’est l’échéancier. Pour nous, c’est excessivement important d’avoir un échéancier court. [...] On se dit un an environ, et on pourrait revenir facilement dans le manège. C’est là qu’est notre préoccupation, notre interrogation aujourd’hui.

Oui, c’est une bonne nouvelle, mais il faut que ce soit accompagné de quelque chose de réaliste, avec un échéancier clair, net et précis. Une citation de : Jean-Luc Bombardier, brigadier général à la retraite

Une priorité du ministère

Le manège Colonel-Gaëtan-Côté n'est pas le seul au pays à nécessiter des travaux de restauration. Deux raisons l'ont placé dans la liste prioritaire du ministère de la Défense, selon la députée et ministre Marie-Claude Bibeau.

Le ministre Sajjan m’avait demandé il y a quelques années de lui démontrer à quel point on était capable d’être dynamique à Sherbrooke, de contribuer de façon significative au recrutement de réservistes, et que ces réservistes-là répondaient quand on les appelait, comme ça a été le cas dans la dernière année dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , quand il y a des inondations, ou encore pour accueillir les demandeurs d’asile à la frontière , explique-t-elle.

Si ça avait été seulement patrimonial, mais vide à l'intérieur, sans activité, sans contribution au service à la nation, ça aurait été difficile à défendre sur une base purement patrimoniale, mais là on a les deux forces : deux bâtiments patrimoniaux d'une grande valeur au centre-ville, et aussi ces bâtiments-là vivent avec quatre unités très dynamiques, des cadets, la musique aussi. On avait toutes les cartes dans notre jeu pour pouvoir convaincre le ministre , se réjouit-elle.

Elle n’est pas encore en mesure de révéler les coûts associés aux rénovations, mais indique qu’un montant est disponible dans le budget du ministère de la Défense pour ce genre de travaux.

On veut que les bâtiments soient en mesure d’accueillir les prochaines générations de réservistes , conclut-elle.

La réfection de la maçonnerie, à elle seule, pourrait coûter jusqu’à 22 millions de dollars, selon le ministère de la Défense.

De gauche à droite : la députée et ministre Marie-Claude Bibeau, la députée libérale de Sherbrooke Élisabeth Brière, le maire de Sherbrooke Steve Lussier et le colonel à la retraite Wilfrid Morin. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

La députée libérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, a piloté le dossier dès son arrivée au pouvoir. Elle indique avoir un attachement particulier pour les deux manèges militaires de Sherbrooke.

François, mon mari, a commencé en étant lieutenant-colonel honoraire et est maintenant colonel honoraire des Hussars, et Louis, mon plus jeune garçon, est réserviste au sein de ce régiment-là. Je lui ai posé la question quand on était dans le vif du dossier. Il m'a dit "Maman, sérieux, quand je monte les escaliers et que je sais que je suis dans la foulée des militaires qui sont passés avant moi [...] pour moi, c’est un sentiment de fierté", donc je comprends encore mieux le symbole fort que ça représente pour Sherbrooke. , raconte-t-elle.

En raison des travaux, les Fusiliers de Sherbrooke et le 35e Régiment des transmissions devront quitter le manège militaire de la rue Belvédère d’ici le 1er juin.

Il n’y a encore aucun bâtiment qui a été identifié pour accueillir les deux unités de réserve de l’armée canadienne. La location d’un bâtiment, de façon temporaire, est envisagée.

Le manège militaire Sherbrooke Hussars, sur la rue William, doit lui aussi être restauré. Lors de la conférence de presse de jeudi, la ministre Marie-Claude Bibeau a laissé entrevoir que son tour viendra aussi, sans plus s'avancer.

Avec les informations de René Cochaux