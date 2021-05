Les programmes de nettoyage des puits favoriseraient l’industrie pétrolière

Un rapport de l'Université de Calgary révèle que les programmes de nettoyage des puits de pétrole et de gaz abandonnés de l'Alberta ont tendance à favoriser l'industrie plutôt que les propriétaires terriens. Il indique aussi que les coûts de ces puits abandonnés et inactifs sont un poids injuste que traînent les contribuables.

Plus de la moitié de tous les puits de pétrole et de gaz abandonnés de la province n'ont pas été nettoyés, selon le rapport.

Loin d’évoluer dans le bon sens, l'ampleur du problème augmente rapidement, précise son co-auteur, Braeden Larson, de l'École de politiques publiques de l'Université de Calgary.

Au cours des six dernières années, le nombre de puits inactifs et abandonnés a quintuplé , dit-il.

De plus, en s'appuyant sur des recherches antérieures, Braeden Larson tire la sonnette d’alarme en rappelant que plus de 10 % du total des puits inactifs et abandonnés fuient.

Selon la loi, les entreprises propriétaires des puits inactifs sont censées les reboucher de façon permanente, retirer toute la structure extérieure et remettre la terre en état.

Ce processus peut prendre autant de temps que les entreprises le souhaitent, car l’Alberta n’impose pas de date limite à ce processus de remise en état.

Braeden Larson croit qu'il s'agit d'un problème auquel il faut remédier, car en attendant, les coûts imputés à ces puits abandonnés et inactifs pèsent sur les contribuables.

De plus, les propriétaires terriens qui ont ces puits inutilisés sur leurs parcelles sont de plus en plus nombreux, d’après lui.

Solutions à long terme

Braeden Larson pense que l'Alberta devrait fixer des délais pour le nettoyage des puits et envisager d'augmenter les sanctions pour les entreprises qui ne suivent pas le processus d’abandon et de nettoyage.

Si on impose un délai dans ce processus, cela devrait obliger les entreprises à prévoir un budget pour cela et donc éviter qu’elles ne fassent faillite en laissant derrière elles des puits orphelins , explique-t-il.

Les peines pour les entreprises contrevenantes devraient aussi être plus dissuasives , pense-t-il.

L’autre point sur lequel il met l’accent est l’indemnisation des propriétaires terriens.

Ils doivent être indemnisés équitablement et dans un délai raisonnable , recommande-t-il.

Un rapport qui ne fait pas l’unanimité

Maintenant que la COVID ne fera plus les gros titres, on va se rappeler à quel point la situation des puits est urgente en Alberta , dit Regan Boychuk, du groupe Alberta Liabilities Disclosure Project ( ALDPALDP ), qui fait pression sur le gouvernement albertain pour tenir les entreprises énergétiques responsables de leurs obligations.

Néanmoins, ce rapport est juste un rapport de plus qui ne fera pas avancer la cause, selon lui.

Ce genre de rapport sert à donner une bonne image aux politiciens, envoie de l’argent dans les poches des doctorants et c’est tout , pense-t-il.

Nous n’avons même pas été consultés. Une citation de :Regan Boychuk, porte-parole d'ALDP

C’est avec les propriétaires terriens, qui doivent vivre avec les conséquences sur leur santé et sur la valeur de leurs terrains, qu’il faut parler , réclame-t-il.

Ce sont les politiciens qui devraient avoir le premier rôle, selon lui. Ils devraient être fermes face aux entreprises pétrolières et gazières qui ne respectent pas leurs obligations en Alberta.

Certaines entreprises ne paient pas leurs impôts fonciers et redevances et ne respectent ni les normes de santé et de sécurité ni le processus de décontamination, ajoute-t-il.

Au lieu de ça, l’année dernière, le gouvernement a profité du fait que l’attention était détournée pour adopter une loi qui vient modifier la responsabilité de l’Association des puits orphelins en lui permettant d’exploiter et de revendre des puits au lieu de les décontaminer , s’indigne-t-il.

Il a remarqué que l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta ( AERAER ) ne respecte pas sa propre réglementation et que cela n’a pas été cité non plus.

Pourtant, l’ AERAER n’a pas collecté auprès des entreprises énergétiques assez de fonds en garantie pour le nettoyage des puits de pétrole qui ne sont plus en service , rappelle-t-il.

La solution à ce problème ne viendra pas d’un nouveau rapport, selon lui, mais d’une réelle volonté politique.