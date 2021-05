Pas de marché satellite dans le Vieux-Port : « On se retrouve devant rien, encore »

Pour un troisième été d’affilée, les résidents du Vieux-Québec encaissent le coup. Ils n’auront pas de marché saisonnier dans leur quartier, alors qu’on leur avait promis ce prix de consolation lors de la fermeture du Marché du Vieux-Port en 2019. « On se retrouve devant rien, encore », déplore l'un d'entre eux.

Michel Masse, qui préside le Comité des citoyens du Vieux-Québec, ne cache pas sa déception.

ll y a deux ans, on nous a dit que c'était parce qu'il y avait une cause en cour qu’on ne pouvait pas l'ouvrir. L'an dernier c'était la pandémie. Là, cette année, il n'y en a pas plus , résume-t-il.

Jeudi matin, Radio-Canada révélait que plusieurs organismes ont été approchés par la Ville de Québec pour s’occuper d’un marché saisonnier tous les samedis, pendant 10 semaines, aux abords du bassin Louise.

Tous ont refusé, dont la Coopérative des horticulteurs qui gère le Grand Marché, ainsi que les gestionnaires des marchés publics de Sainte-Foy et de Limoilou.

C'est un service de base pour les résidents du Vieux-Québec qui n'est pas là. Une citation de :Michel Masse, président du Comité des citoyens du Vieux-Québec

Michel Masse, président du Comité des citoyens du Vieux-Québec Photo : Radio-Canada

Chercher un autre partenaire

M. Masse est néanmoins satisfait de voir que la Ville a fait des démarches. C’est le signe, selon lui, que le projet n’est pas mort et enterré.

Le maire de Québec admet que le problème réside dans le fait que les organismes qui ont été approchés par la Ville préfèrent se concentrer sur leurs activités actuelles plutôt que de gérer un second emplacement.

Avec un petit sourire narquois, Régis Labeaume laisse entendre que cette préférence est symptomatique du succès des marchés actuels, dont le Grand Marché, qu’il a toujours défendu face à ses détracteurs.

Si les gens ne veulent pas aller vendre là (dans le Vieux-Port), ils préfèrent vendre au Grand Marché et au Marché de Sainte-Foy, ça doit vouloir dire quelque chose, hein? Voilà! Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Régis Labeaume affichait un petit sourire narquois en expliquant pourquoi la Coopérative des horticulteurs n'a pas voulu s'occuper d'un marché saisonnier dans le Vieux-Port. Photo : Radio-Canada

Le maire croit que pour favoriser l’installation d’un marché saisonnier aux abords du bassin Louise, la Ville devra sortir de ces coopératives-là et aller voir d'autres producteurs agricoles pour qu'ils le fassent .

Manque d’ambition

Farouche opposant à la démolition du Marché du Vieux-Port, le conseiller du district Cap-aux-Diamants croit que la Ville manque d’ambition. L’administration Labeaume ne comprend pas ce que ça représentait, le Marché du Vieux-Port , déplore Jean Rousseau.

Ce qui est sur la table, c'est une journée par semaine. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas réfléchi. On peut faire beaucoup mieux, sans que ça coûte une fortune.

Si on veut le faire, qu'on le fasse bien. Qu'on mette un minimum de moyens, donc un chapiteau, plusieurs tables, sept jours sur sept. Là, on commencerait à parler. Une citation de :Jean Rousseau, conseiller du district de Cap-aux-Diamants et chef de Démocratie Québec

Mais l’emplacement de l’ancien Marché du Vieux-Port est-il encore le meilleur pour y vendre des fruits et des légumes? M. Rousseau est ouvert à avoir cette discussion. Michel Masse aussi.

Peut-être d'avoir un marché plus près des citoyens, plus près d'une rue commerçante, c'est quelque chose auquel on peut éventuellement réfléchir , avance le président du Comité des citoyens.

Consultation cet été

La Ville de Québec compte d’ailleurs sonder la population, cet été, à savoir quelles vocations seraient les plus porteuses pour le site de l’ancien Marché du Vieux-Port.

On souhaite quand même animer ce lieu-là , prévient la vice-présidente du Comité exécutif de la Ville, Marie-Josée Savard. Des travaux d’aménagement paysager sont d’ailleurs en cours pour améliorer l’aspect visuel des lieux.

Les Urbainculteurs aussi font pousser des légumes dans des bacs sur une grande partie du terrain. C’est peut-être là une activité à prioriser pour les prochaines années, selon Mme Savard.

Les Urbainculteurs font pousser des légumes dans des bacs depuis deux étés sur le site de l'ancien Marché du Vieux-Port. Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Je pense que ça pourrait évoluer éventuellement vers quelque chose qui pourrait être hybride. De l’agriculture urbaine en plein Vieux-Québec, ce n'est quand même pas rien, sur le bord du fleuve. Une citation de :Marie-Josée Savard, vice-présidente du Comité exécutif de la Ville de Québec