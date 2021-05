La Cour d’appel doit décider si Accurso aura un troisième procès

Les parties ont plaidé leurs arguments pendant quatre heures, jeudi.

M. Accurso conteste également la peine de quatre ans de détention dont il a écopé et qu'il estime déraisonnable.

L'entrepreneur avait été reconnu coupable en 2018 d'avoir participé à un stratagème de corruption à Laval avec l'ex-maire Gilles Vaillancourt.

Son premier procès en 2017 avait avorté, après qu'une jurée eut entendu des informations qui n'avaient pas été présentées au tribunal.

L'Unité permanente anticorruption (UPAC) a mené une enquête sur l'avortement du procès et a questionné des jurés.

La défense de Tony Accurso estime que les enquêteurs et les procureurs se sont placés en conflit d'intérêts et qu'ils ont eu accès à des informations qui leur ont permis de modifier leur stratégie en prévision du second procès, à l'issue duquel M. Accurso a été reconnu coupable.

La poursuite a plaidé qu'un mur de Chine était en place et qu'aucune information privilégiée n'a été transmise aux procureurs du dossier Accurso. L'homme d'affaires a bénéficié d'un traitement juste et équitable, selon le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Les trois juges de la Cour d'appel ont annoncé leur intention de rendre une décision dans un délai raisonnable , tout en spécifiant qu'il s'agit d'une affaire volumineuse .