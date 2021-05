Volleyball féminin : Joline Richard prend la barre des Aigles Bleues

La nouvelle entraîneuse réside à Dieppe, mais est originaire de Saint-Charles-de-Kent. Elle remplacera Monette Boudreau-Carroll qui a quitté ses fonctions en avril.

Depuis que j'ai commencé à diriger des équipes, c'est l'un de mes plus grands rêves , lance Joline Richard.

C'est quelque chose qui est dans mon coeur, spécialement à l'Université de Moncton. C'est un honneur pour moi. Une citation de :Joline Richard, entraîneuse de volleyball des Aigles Bleues

Après sa carrière universitaire comme athlète, elle est devenue entraîneuse. Au cours des six dernières années, l'ancienne Aigle Bleue a dirigé les équipes du Nouveau-Brunswick et des programmes de hautes performances Fuzion, Bleu et Or et de l'université Crandall.

Joline Richard a évolué pour les Aigles Bleues pendant 5 ans. Elle porte le maillot numéro 4, dans la première rangée. Photo : Université de Moncton

Ce sera sa première expérience au niveau du Sport universitaire de l'Atlantique. Mais ça ne l'effraie pas. Après tout, il faut commencer quelque part.

Elle a conclu sa carrière universitaire il y a 6 ans à peine. Elle comprend encore la mentalité des athlètes.

Je ne fais que commencer. Mais, j'ai le coeur ouvert, j'ai les yeux grands ouverts pour apprendre et aller chercher les bonnes réponses. Une citation de :Joline Richard, entraîneuse de volleyball des Aigles Bleues

Martine LeBlanc est directrice par intérim des sports universitaires à l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Joline Richard est reconnue comme une personne rassembleuse et une leader dans sa communauté , mentionne pour sa part Martine LeBlanc, directrice intérimaire des sports universitaires. Elle est dynamique et grandement motivée à l’avancement de notre programme de volleyball féminin.

Joline Richard entrera en poste le 14 juin. Il y aura plusieurs défis, notamment le recrutement. La pandémie a chamboulé bien des choses. Elle verra à son arrivée ce qu'elle doit mettre en place.

Monette Boudreau-Carroll. Photo : Radio-Canada

Monette Boudreau-Carroll a dirigé le programme de volleyball féminin pendant 23 ans avec un style qui lui était propre. Joline Richard, qui a évolué pour elle, dit avoir appris de plusieurs sources pour façonner son identité de mentor.

J'ai ma propre énergie et ma propre manière de faire. J'ai une expérience de travail en entretien motivationnel. Ça me servira dans mon approche avec les joueuses. Je suis ma propre personne.

Elle arrive avec une page blanche, car la saison universitaire a été annulée en 2020-21 en raison de la pandémie. On va toutes se mettre ensemble pour le bien de l'équipe , explique-t-elle.

L'autre poste à combler aux sports universitaires est celui de directeur. Pour le moment, aucune offre d'emploi n'a encore été affichée et aucune décision n'a été prise sur l'avenir de cette fonction pour le moment.