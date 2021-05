Un programme pour encourager l’art mural en Abitibi-Ouest

La MRC d’Abitibi-Ouest vient d’annoncer l’ouverture du Programme d’art mural, permettant aux organismes, aux municipalités et aux entreprises situés sur le territoire de réaliser des murales extérieures.

Pour cette première année, le Programme offre une enveloppe totale de 10 000 $ pour les projets retenus. Les organismes et entreprises peuvent recevoir respectivement jusqu’à 80 % et 50 % de leurs dépenses admissibles, jusqu’à un maximum de 5000 $ par projet.

Le projet de murale doit impliquer plusieurs acteurs sur le territoire et permettre les échanges entre artistes et citoyens. Les murales devront être sur le territoire également, et avoir un lien avec l’espace choisi.

Le Programme vise à la réalisation de murales extérieures sur le territoire de la MRC Abitibi-Ouest. Le but c’est un peu de faire valoir les artistes d’ici, de présenter le talent et tout, mais aussi de mettre en contexte l’histoire [...], de mettre en contexte l’art aussi dans le milieu où la murale aura lieu. Les projets devront comprendre de la médiation culturelle, donc faire participer que ce soit les membres d’un organisme, les citoyens, les employés d’une entreprise au développement d’un projet de murale sur le territoire , explique Maude Bergeron, agente de développement rural.

Vingt municipalités sont éligibles. Seul le territoire de La Sarre ne pourra soumettre des projets, puisque la ville aura son propre programme d’art mural, dévoilé prochainement.

Comme le programme est un appel en continu, il n’y a pas de date limite pour le dépôt pour le moment. Toutefois, l’argent sera distribué au fur et à mesure des projets acceptés. Ceux-ci auront ensuite jusqu’à la fin du mois de novembre pour réaliser la murale.

Si le projet a du succès, la MRC souhaiterait pouvoir ramener le programme l’année prochaine.

Toutes les informations ainsi que les formulaires de participation sont sur le site de la MRC d’Abitibi-Ouest  (Nouvelle fenêtre) .