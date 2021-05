Feu vert pour la vaccination de 30 500 élèves de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Environ 30 500 jeunes âgés de 12 à 17 ans seront bientôt en mesure de recevoir un vaccin contre la COVID-19. En Mauricie et au Centre-du-Québec, la vaccination sera offerte à l’école, dans la plupart des cas, mais aussi dans les cliniques de vaccination.

Comme partout dans la province, dès mardi, les jeunes pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner à l’une des huit cliniques de vaccination dans la région. La vaccination dans les écoles se fera quant à elle dans les semaines du 7 et 14 juin.

Nous prévoyons une formule mixte , a déclaré la directrice régionale de la santé publique, la Dre Marie-Josée Godi.

Une grande majorité des élèves seront vaccinés à l’école, dit-elle, mais ceux qui fréquentent un établissement scolaire situé près de l’une des cliniques de vaccination pourraient devoir s’y rendre pour recevoir leur première dose. Un corridor réservé aux élèves sera alors mis en place.

Il y aura aussi des regroupements de services, c’est-à-dire que certains élèves pourraient aussi devoir aller dans une autre école que la leur pour se faire vacciner. Ce pourrait notamment être le cas pour les écoles de formation aux adultes et de formation professionnelle.

Les jeunes de 14 ans et plus sont considérés aptes à consentir à l’administration du vaccin. Les plus jeunes devront avoir le feu vert de l’un de leurs parents.

Les formulaires de consentement seront envoyés rapidement aux centres de services scolaires, a indiqué la Dre Godi en entrevue à l’émission En direct. Les autorités scolaires sont aussi responsables d'annoncer le calendrier de vaccination.

La Dre Marie-Josée Godi affirme que le plan n’est pas encore établi quant à l'administration de la deuxième dose à ces jeunes, mais que son équipe réfléchit activement à cette prochaine étape.

L’objectif est que les 30 543 élèves de 12 à 17 ans de la Mauricie et du Centre-du-Québec reçoivent leur deuxième dose avant la prochaine rentrée scolaire.

De la vaccination sans rendez-vous vendredi à Shawinigan

Les autorités régionales de la santé ont ajouté des plages horaires sans rendez-vous de 8h à 16h à l’aréna Gilles-Bourassa, à Shawinigan.

Environ 920 doses seront disponibles. Des coupons seront remis aux gens qui se présenteront à l’aréna pour garantir leur place.

Un nouveau décès lié à la COVID-19

Les autorités régionales de la santé rapportent un nouveau décès lié au SRAS-CoV-2 survenu à domicile. Il s'agit de l'un des huit décès annoncés jeudi à l'échelle provinciale.

Il s’agit du 10e décès dans la région depuis le début de la troisième vague.

De plus, 35 nouveaux cas ont été recensés dont 21 au Centre-du-Québec et 14 en Mauricie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Onze des nouveaux cas ont été répertoriés dans la MRC d'Arthabaska et dix à Trois-Rivières. Photo : CIUSSS MCQ

Douze personnes sont hospitalisées en raison du virus, ce qui est deux de moins que la veille. Quatre personnes se trouvent aux soins intensifs.

Il y a 274 cas actifs, dont 161 au Centre-du-Québec et 113 en Mauricie, ce qui représente une augmentation de neuf.