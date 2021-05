Depuis le début de l'année, 11 féminicides ont été commis au Québec, une hémorragie qui incite de plus en plus de femmes à briser le silence pour rappeler que si la violence conjugale n'est pas que physique, elle peut souvent le devenir.

Je suis dans un endroit où je n'aurais jamais pensé être de ma vie , affirme d'emblée Marie.

Marie ne s'appelle pas Marie, c'est un nom fictif choisi pour protéger son identité puisqu'elle vit présentement en maison d'aide et d'hébergement pour les femmes ayant subi de la violence conjugale.

J'aurais plus pensé être du côté de l'aidante que du côté de l'aidée, tu comprends? Mais depuis que je suis ici, je comprends vraiment la nécessité de ce genre de centre , ajoute-t-elle.

Marie vit en Gaspésie et a trois enfants. C'est une femme normale . Elle précise à plusieurs reprises qu'elle n'a pas été battue.

Je pensais que la violence, c'était sous forme physique seulement, mais si le conjoint prend pour acquis que c'est lui qui gère tout ce que la femme achète, tout son temps de sortie, qu'il demande : ''Qui t'es allée voir? Pourquoi tu le regardes comme ça? À qui t'as parlé?'' Ça peut aller jusqu'à ne plus voir ses enfants, ses parents , raconte-t-elle.

On pense toujours que c'est les autres qui nous tassent, qui ne veulent plus rien savoir de nous. Ça, ce sont les violences qui sont moins apparentes et quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, pas du tout.

Repartir à zéro

C'est une amie d'enfance de Marie qu'elle n'avait pourtant pas vue depuis longtemps qui a reconnu que quelque chose n'allait pas. Malgré l'isolement de Marie, elle est parvenue à entrer en contact avec elle pour lui offrir son aide.

Quand j'ai eu le petit message de mon amie, ça m'a tellement soulagée, j'en ai pleuré, mais là c'était des pleurs de délivrance. Je me suis dit : ''C'est le temps de partir, j'ai un ange qui est tombé du ciel''. Une citation de :Marie (nom fictif)

Pis c'est sûr que oui, tu penses à comment il va réagir. Parce qu'il a le contrôle de tout et quelqu'un qui perd le contrôle, il va essayer de te chercher longtemps , souligne Marie.

De peur d'éveiller les soupçons de son ex-conjoint, elle ne fait pas de valise et quitte avec seulement quelques morceaux de vêtements.

Il faut que tu planifies comme il faut pour être capable de partir comme il faut , explique-t-elle. Parce que t'as peur de ne pas être crue, pis tu te dis : ''t'sais, j'ai pas mangé de claque dans face, j'ai pas de bleu, j'ai rien, mais en dedans, je ne suis plus capable.''

Même sans bleus, les signes physiques de la violence que vit Marie à ce moment-là sont bien réels : elle a de la difficulté à parler et manger, de même qu'à se concentrer au travail. Elle ne dort plus et pleure constamment.

À l'extérieur, tu ne parles pas de ça, tu te caches. Il y a beaucoup, beaucoup de peur là-dedans; on a peur pour notre sécurité, on a peur de la réaction du conjoint. Tu sais jamais quand le conjoint peut exploser , rappelle-t-elle.

Malgré la peur, Marie réussit à partir avec l'aide de son amie. Elle se rend d'abord dans un centre hospitalier, puis en maison d'aide et d'hébergement. Elle fait également appel à un avocat pour empêcher son ex-conjoint d'entrer en contact avec elle et ses proches.

L'avocat posait des questions pour voir si j'étais réaliste dans ce que je disais et à ce moment-là on était rendu au 9e féminicide et à un moment donné j'ai dit : ''Écoute, je ne veux pas être la 10e sur la liste. Quand je lui ai dit ça, là il m'a crue. Une citation de :Marie (nom fictif)

Marie précise qu'il est rarement facile ou agréable pour une femme qui a vécu de la violence conjugale de raconter son histoire. Or, elle voulait le faire pour rappeler que la violence peut prendre plusieurs formes et toucher n'importe qui, peu importe la classe sociale.

Son propre cheminement n'est pas terminé, mais avec l'aide des intervenantes, elle apprend chaque jour à nommer ce qu'elle a vécu pour repartir de zéro .

C'est pas nécessairement de dire que je refais ma vie avec quelqu'un d'autre, non, parce que je pense pas que ce soit la solution, mais de dire : je redeviens moi-même. Juste le fait que tu te retrouves toi, en tant que personne, en tant que femme, pis t'as des connaissances, t'as des valeurs, t'as une force, ben go, vas-y , lance-t-elle.

Une bombe à retardement

Le témoignage de Marie est loin d'être unique. Les porte-paroles de l'Alliance gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement, Monic Caron et Nancy Gough, rencontrent souvent des femmes qui, comme Marie, ne reconnaissent pas la violence qu'elles vivent.

D'ailleurs, lorsqu'elles accueillent des femmes, les intervenantes établissent avec elles le risque d'homicide en examinant une liste de facteurs.

Parfois, nous on arrive à la conclusion que le risque d'homicide est très, très élevé et elles ne voient pas le risque parce qu'elles disent : ''Non, non, je le connais, il ne se rendra jamais jusque-là''. À ce moment-là, on se permet de leur dire : ''Écoute, les femmes qui ont perdu la vie pensaient comme toi, qu'il ne se rendrait jamais là''. Une citation de :Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie de Sainte-Anne-des-Monts

Lorsque la violence s'installe, le risque que ça en vienne aux coups est toujours présent, prévient Mme Caron. Elle explique qu'un conjoint qui exerce un type de violence, qu'elle soit verbale, économique, sociale ou psychologique, en viendra souvent à la violence physique. Les intervenantes insistent donc sur l'importance d'aider les femmes avant ce moment.

Nancy Gough est directrice de la maison d'aide et d'hébergement L'Émergence de Maria. Elle rappelle que leurs services sont toujours accessibles malgré la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Si on regarde les féminicides diffusés dans les médias depuis janvier, la forte majorité de ces femmes n'avaient pas fréquenté une maison d'aide et d'hébergement. D'où peut-être le fait que ces femmes ne se considèrent pas comme une femme qui subit des violences conjugales , souligne Mme Gough.

On utilise souvent la métaphore d'une bombe à retardement. Ça peut être imprévisible le moment où le conjoint va commettre l'irréparable , ajoute-t-elle.

La violence est un choix

Pour s'attaquer au problème, il faut d'abord en parler, selon les intervenantes. Mais de la bonne façon.

Il faut nommer les féminicides. C'est un meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme , rappelle Mme Caron.

Elle ajoute qu'il faut aussi arrêter de justifier le comportement des hommes violents. Par exemple, si quelqu'un prend un coup, choisit de prendre sa voiture et blesse ou tue quelqu'un alors qu'il était en état d'ébriété, on n'entendra pas les gens se demander : ''Mon dieu, qu'est-ce qui fait que cet homme-là boit? Est-ce qu'il a eu une enfance malheureuse? Est-ce qu'il vit une période difficile?'' , souligne-t-elle.

Monic Caron est directrice du Centre Louise-Amélie, situé à Sainte-Anne-des-Monts (archives). Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne

Mme Caron explique que ce réflexe détourne l'attention du véritable problème. Ce qui est mis de l'avant, c'est d'entrée de jeu la détresse de l'homme, et non la violence. La violence, c'est un choix , insiste-t-elle.

Il y a des hommes qui ont vécu dans un milieu familial inadéquat, avec un père violent, et qui ne reproduisent pas ces comportements-là. Le nœud est là. On est tout de suite dans la détresse, ces pauvres pères privés de leurs enfants, des problèmes de santé mentale, etc. Mais pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de violence , poursuit Mme Caron.

Au même titre où on entend souvent la question : ''Pourquoi elle reste?'' On devrait peut-être poser la question aux hommes : ''Pourquoi ils agressent des femmes?'' C'est un conjoint qui mène sa conjointe à une totale perte de contrôle de ses droits et libertés. Une citation de :Nancy Gough, directrice de la maison d'aide et d'hébergement L'Émergence de Maria

Ainsi, les intervenantes prônent une approche qui responsabilise les auteurs de violence.

Québec a d'ailleurs annoncé récemment un plan de près de 223 millions de dollars sur cinq ans, qui prévoit notamment d'augmenter les places en hébergement, de bonifier les services auprès des hommes violents et de resserrer la répression judiciaire de la violence.

De son côté, Marie aimerait qu'une aide soit accordée aux femmes lorsqu'elles sortent d'hébergement et qu'elles doivent alors trouver un nouveau logement, un nouvel emploi, une nouvelle voiture, souvent avec des enfants à leur charge.