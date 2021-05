Le Manitoba interdit les rassemblements en extérieur

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba veut que les Manitobains restent chez eux et se plient davantage aux restrictions sanitaires.

Dès demain, on ne pourra recevoir aucun visiteur et on ne pourra aller dehors avec d'autres personnes que celles avec lesquelles on habite.

Par ailleurs, une seule personne par ménage pourra entrer dans un commerce à la fois.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a affirmé en conférence de presse que ces restrictions seront mises place pour le long week-end.

Brent Roussin est accompagné par la ministre de la Santé, Heather Stefanson.

Ces nouvelles restrictions, mentionnées plus tôt jeudi par le premier ministre Brian Pallister, seront applicables dès la longue fin de semaine qui arrive.

Par ailleurs, le Manitoba a enregistré, jeudi, un nouveau record avec 603 cas supplémentaires de COVID-19. C'est la première fois que la province franchit la barre des 600 cas quotidiens.

