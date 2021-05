Shakespeare on the Saskatchewan remonte sur scène cet été

Après une saison 2020 annulée en raison de la pandémie de COVID-19, la compagnie de théâtre Shakespeare on the Saskatchewan de Saskatoon remonte sur les planches cet été avec une adaptation de Macbeth.

La pièce mettra en vedette Joshua Beaudry et Kristi Friday dans les rôles principaux et sera soutenue par une équipe d'artistes de la Saskatchewan.

La compagnie promet un spectacle magique et hautement théâtral avec cinq des meilleurs acteurs de la Saskatchewan. Le producteur artistique de la troupe, Will Brooks, a choisi de monter une seule production cet été avec seulement cinq acteurs.

Cela permet une distanciation physique si nécessaire et crée une tout autre série de défis pour l'équipe artistique. C'est une occasion passionnante de jouer Macbeth d'une façon différente de tout ce que vous avez vu auparavant , explique-t-il.

À lire aussi : Des pièces de théâtre pour combattre la solitude des personnes âgées en Saskatchewan

Des billets en vente dans les prochaines semaines

La saison débutera par deux représentations en avant-première, les 21 et 22 juillet. La soirée d'ouverture aura lieu le 23 juillet et la soirée de clôture le 22 août. La vente des billets commencera lorsque la compagnie aura une idée plus précise du nombre de spectateurs qu’elle pourra accueillir.

Une toute nouvelle scène

La compagnie de théâtre Shakespeare on the Saskatchewan s’est installée dans un foyer permanent à Saskatoon.

La compagnie avait l’habitude de jouer sous une tente et de manière temporaire pour présenter ses pièces le long de la rive sud de la rivière Saskatchewan. Une infrastructure qui présentait des difficultés notamment en cas de mauvais temps.

La compagnie de théâtre a donc fait une demande pour obtenir un site permanent auprès de la Ville de Saskatoon il y a six ans.

Will Brooks pense que le nouvel espace ouvrira le théâtre à des productions plus ambitieuses, y compris des productions qui pourraient déborder sur les sentiers pédestres voisins.

Shakespeare on the Saskatchewan a fait ses débuts il y a 35 ans. Depuis, chaque été, elle présente des adaptations de pièces tirées du répertoire de Shakespeare.