Deux semaines pour vacciner 42 000 jeunes dans la Capitale-Nationale

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale met tout en place pour vacciner l’ensemble des jeunes de 12 à 17 ans de la région dans les semaines du 7 et du 14 juin, juste à temps pour la fin de l’année scolaire.

Dans la vaste majorité des cas, cette vaccination se fera sur les heures de classe et les élèves seront amenés dans les différents centres de vaccination de masse de la région.

La responsable de la vaccination, Patricia McKinnon, explique que les discussions logistiques ont déjà débuté avec les centres de services scolaires qui devront assure le transport des jeunes. Les écoles sont habituées à faire de la coordination de transport scolaire. C'est une grande partie de leur travail au quotidien , souligne-t-elle.

Patricia McKinnon, responsable de la campagne de vaccination au CIUSSS de la Capitale-Nationale Photo : Radio-Canada

La vaccination à l’école sera offerte avec des cliniques mobiles uniquement pour les élèves aux besoins particuliers. Le transport des élèves vers les centres de vaccination de masse a été préféré à la vaccination dans les écoles étant donné le court laps de temps pour offrir le vaccin à tous les élèves.

Vacciner dans 250 sites sur 10 jours, parce qu’on parle de vacciner du lundi au vendredi […], c’est quand même une période qui est assez serrée. En incluant le transport, elle estime que la vaccination des élèves prendra environ 90 minutes dans la journée, selon la distance à parcourir pour se rendre au centre désigné.

Sortie scolaire

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a l’intention de tout mettre en place pour que les jeunes aient au moins un peu de plaisir dans cette sortie scolaire hors normes. On va mettre de la musique dans les centres de vaccination […] pour pas que ce soit morose. Ils n’ont pas de voyage scolaire, mais ils ont un voyage de vaccination. Je leur recommanderais de le vivre en gang. Ça vient clore une année particulière.

À l'école secondaire de La Courvilloise, dans le secteur Beauport, le directeur ne cache pas une certaine inquiétude quant à l'organisation de la campagne de vaccination pour les élèves d'autant plus qu'elle arrive en pleine période d'examens. Il y a toujours un petit stress parce qu'évidemment on ne connaît pas exactement le plan de match , confie Simon Mainville.

Somme toute, le directeur est néanmoins ravi que les jeunes puissent être vaccinés rapidement et que la deuxième dose soit offerte d'ici la prochaine rentrée, ce qui permettra possiblement de retirer le masque dans les salles de classe.

Les parents qui souhaiteront accompagner eux-mêmes leur adolescent dans un centre de vaccination pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé à partir du 25 mai.

Les jeunes de 12 et 13 ans qui souhaitent se faire vacciner doivent obligatoirement obtenir le consentement de leurs parents. Ceux de 14 ans et plus peuvent consentir eux-mêmes à la vaccination.