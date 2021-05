Hausse du personnel non qualifié dans les écoles de l'Abitibi-Témiscamingue

À un mois de la fin des classes au primaire et au secondaire, le manque de personnel dans les établissements scolaires continue de se faire sentir. Les centres de services scolaires doivent engager de plus en plus de personnel non qualifié.

Tous les centres de services scolaires de la région vivent la même problématique; il est très difficile de trouver du personnel enseignant qualifié. Ils doivent se tourner vers du personnel non qualifié et faire une demande de tolérance d’engagement au ministère de l’Éducation.

Ce type de demande est en hausse constante dans la plupart des centres de services scolaires depuis cinq ans. Au Centre de services scolaire Harricana, ce chiffre est passé de 11 en 2016-2017 à 21 en 2020-2021.

On réussit à offrir quand même un accompagnement au personnel non qualifié. On essaie de les soutenir avec le service éducatif ou encore l’équipe-école , assure Maxime Pellerin, directeur du service des ressources humaines au Centre de services scolaire Harricana.

Le Centre de services scolaire Harricana trouve des solutions à la problématique. (archives) Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les postes à temps complet sont pourvus par des enseignant(e)s qualifiés, mais un contrat en enseignement sur quatre est octroyé à du personnel non qualifié au Centre de services scolaire Harricana, soit 25% des contrats.

On vit une situation préoccupante, mais que je ne qualifierais pas d’alarmante pour le moment. On réussit toujours à avoir des gens quand même qualifiés en avant d’un groupe d'élèves, évidemment c’est notre priorité d'offrir un service de qualité à l’ensemble de nos élèves , précise Maxime Pellerin.

Au Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, 9,3 % de tous les enseignants sont non qualifiés en ce moment. C’est beaucoup plus qu’en début d’année scolaire, alors que c’était 5 % des enseignants.

Les congés de maternité, les congés préventifs ou encore les cas d’invalidité font en sorte que ce chiffre a augmenté au cours de l’année scolaire.

C’est certain que c’est un phénomène qui est inquiétant pour nous. On voit d’ailleurs une diminution d’étudiants qui terminent leur programme de formation en enseignement, surtout au secondaire, ce qui fait en sorte qu’on n’arrive pas à combler tous nos besoins. On va le vivre encore davantage au cours des prochaines années , estime Isabelle Bergeron, directrice des ressources humaines pour le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois.

Heureusement, la session universitaire étant terminée, plusieurs étudiants en enseignement sont venus prêter main-forte dans les écoles au cours des dernières semaines. Trouver du personnel, même non qualifié, n'est toutefois pas toujours aussi facile.

On va utiliser beaucoup notre réseau, afficher sur les réseaux sociaux pour annoncer nos besoins et on va réussir quand même à engager des personnes qui ne possèdent peut-être pas une qualification légale, mais qui ont une certaine formation ou une expérience en lien avec la matière , affirme Isabelle Bergeron.

On ne se le cache pas, c’est un défi pour nous année après année de remplir nos obligations, mais on réussit à offrir un accompagnement à ces gens-là. On ne veut pas non plus offrir un service qui n’est pas de qualité, alors c’est certain que l’accompagnement qu’on fait est très serré , précise Maxime Pellerin, qui assure qu’on ne choisit pas n’importe qui pour enseigner aux enfants.

Même problématique chez le personnel de soutien

Le manque de personnel ne touche pas seulement le personnel enseignant, des centres de services scolaires doivent aussi composer avec un manque d’éducatrices spécialisées et d’éducatrices en service de garde. Certaines personnes non qualifiées sont aussi engagées pour combler ces emplois.

Trois postes réguliers sont notamment pourvus par du personnel non qualifié au Centre de services scolaire Harricana.

On réussit à combler tous nos postes en début d’année, le défi c’est en cours d’année quand on a des besoins de remplacements , affirme Isabelle Bergeron de l’Or-et-des-Bois.

Le Centre de services scolaire de l'Or-et-de-Bois couvre les secteur de Val-d'Or, Malartic et Senneterre. (archives) Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

À la recherche de solutions

Différentes initiatives ont été mises en place afin d’attirer davantage de personnel qualifié.

Le Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec en fait sa priorité. Différents acteurs du milieu de l’éducation en font partie, notamment l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le syndicat des enseignants ainsi que les centres de services scolaires.

Le baccalauréat en alternance travail-études est notamment offert. Il permet de combiner le travail et les études pour réussir son baccalauréat sur une période échelonnée sur 7 à 10 ans. 18 personnes y sont inscrites en ce moment.

Le Certificat en accompagnement en enseignement au primaire a aussi été créé afin d’offrir une formation de base pour les gens souhaitant faire des remplacements.

Au Centre de service scolaire Harricana, un nouveau poste aux ressources humaines a été créé, dont le mandat principal sera de développer des stratégies de recrutement et de rétention du personnel.

Les centres de services scolaires de Rouyn-Noranda, du Lac-Témiscamingue et du Lac-Abitibi n’ont pas été en mesure de répondre à nos questions dans le cadre de cet article. Les données disponibles démontrent toutefois qu’ils sont aussi très touchés par cette problématique.