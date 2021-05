Un site web pour faire connaître des sites sacrés du Nitassinan

Un groupe d’aînés et d’experts de la culture innue lance un site Internet qui présente et documente huit endroits particulièrement significatifs pour les Innus sur la Côte-Nord.

Le groupe Uapashkuss a identifié des lacs, des montagnes, des chemins de portages, des lieux de pèlerinages et des sites liés à des événements ou des rassemblements traditionnels.

La pointe de Moisie et une passe migratoire du caribou située sur la rivière George, notamment, font partie des endroits désignés.

Ces sites ont été identifiés en raison des événements marquants, historiques et ancestraux ayant eu lieu à ces endroits. De plus, ces lieux incluent des chemins, des portages, des lieux de cimetière, des lieux de campements, de rencontres et de rassemblements ou d’importance spirituelle où a eu lieu la cérémonie de la tente tremblante , énumère le consultant aux techniques traditionnelles de la culture innue au sein du groupe Uapashkuss, Marcel Fontaine, évoquant le caractère sacré de ces endroits.

Des membres du groupe Uapashkuss. Photo : Gracieuseté du groupe Uapashkuss

Le groupe Uapashkuss a été fondé en 2015 et a depuis créé du matériel pédagogique comme des manuels et des DVD.

Leur nouvelle initiative est saluée par la directrice générale de l’Institut Tshakapesh, Marjolaine Tshernish.

C’est important que nos jeunes, même nous les adultes, on puissent connaître notre histoire et de s’assurer que les sites où nos ancêtres faisaient le portage, qu’ils soient conservés, préserver, et aussi qu’ils soient documentés , indique Mme Tshernish.

Le groupe Uapashkuss qui s'identifie comme Gardiens des sites sacrés est également responsable d’une activité de ressourcement annuel qui a lieu au mile 280 du chemin de fer qui relie Sept-Îles à Schefferville.

Avec les informations de Marie Kirouac