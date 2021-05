Entrée libre : de la conquête de l'espace au concert à la chandelle

Avec le déconfinement, les amateurs de culture pourront prochainement retourner dans les cinémas, les théâtres et les musées. Ce n'est pas une raison pour bouder les activités plus solitaires comme lire ou écouter de la musique. Toutes les semaines, l'équipe des arts d'ICI Québec vous propose tout un buffet de sorties culturelles. Place à la découverte!

Le film Le Miroir dans un cinéma près de chez vous

Normand Daneau dans le film « Le miroir ». Photo : Page Facebook / Film Le miroir

Le film québécois Le Miroir prend l’affiche cette semaine dans plusieurs cinémas du Québec. Ce long métrage raconte une histoire inspirée par la vie du réalisateur, Marc Joly-Corcoran. Le Miroir nous emmène en Belgique, alors que la mère de Jean vient de mourir. Celle-ci lui lègue un mystérieux miroir d’une grande valeur. L’objet est lié à un troublant secret de famille. Le processus du deuil est un des thèmes de ce film dont le rôle principal est incarné par Normand Daneau.

Je voulais trouver un comédien avec lequel je serais à l’aise de travailler, mais aussi, dans lequel je me vois , explique le réalisateur.

Ce drame familial met aussi en vedette les deux actrices québécoises, Bénédicte Décary et Lise Roy.

Valérie Cloutier

La course à l'espace vue par la bande dessinée

La bande dessinée La conquête du cosmos est maintenant en librairie. Photo : Éditions Pow Pow

Francis Desharnais et Alexandre Fontaine-Rousseau récidivent avec la bande dessinée La conquête du cosmos aux éditions Pow Pow. Après avoir revisité l’histoire des premiers vols en avion dans Les premiers aviateurs, le duo s’attaque cette fois-ci à la conquête de l’espace. Les grands et petits moments de la lutte interstellaire entre les États-Unis et l’URSS pour le plus grand plaisir du lecteur. Un avant-goût du projet avait été présenté en 2017, au Musée national des beaux-arts du Québec avec l’exposition La course à l’espace.

Les dessins répétitifs de Desharnais et les textes décalés de Fontaine-Rousseau donnent un rythme comique à l'œuvre qui provoque surprises et éclats de rire.

La bande dessinée est en librairie depuis quelques jours.

Tanya Beaumont

Un concert à la chandelle au Musée de la civilisation

Performance d'une pianiste, éclairée par des chandelles, dans la chapelle Victoria Concert Hall à Singapour. Photo : courtoisie / Santiago Santamaría Soler

Vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux les concerts Candlelight. Il s'agit de ces concerts donnés à la lueur des bougies dans divers endroits inusités. Présentés dans plus de 85 villes, dont Paris, Londres et Madrid, ces événements convient les spectateurs à une expérience musicale sous le signe de l'enchantement.

Bonne nouvelle, une longue série de spectacles est prévue jusqu'au 18 juin au Musée de la civilisation  (Nouvelle fenêtre) . Au menu des soirées consacrées à Vivaldi, Beethoven et Chopin.

Anne-Josée Cameron

Le projet indie pop de deux membres de Caravane

Dominic Pelletier et Raphaël Potvin ont adopté l’approche « home studio » pour ce premier album Impressions. Photo : Coyote Records

Deux membres du groupe rock Caravane sont derrière le projet indie-pop New Bleach. Dominic Pelletier et Raphaël Potvin nous proposent un l'album de huit chansons à saveur électronique influencé par la musique qu'ils écoutent

Les gens pensent qu'on écoute du rock 24/24, qu'on a Led Zep dans le fond tout le temps, mais ce n’est pas vraiment le cas. On écoute beaucoup de musique plus atmosphérique, plus molo, plus indie électronique qui sont les influences du projet et on l'entend bien dans le son , explique Raphaël Potvin

L'album Impressions créé au début de 2020 est un assemblage réussi de mélodies et de rythmes savoureux.

New Bleach, Impressions, disponible sur les plateformes numériques et sur ICI musique.

Patricia Tadros