Opération de dépistage rapide pour élèves et parents à Edmonton et Calgary

Toutes les familles de FrancoSud pourront se faire tester vendredi entre 12 h et 17 h à l’École de la Rose Sauvage de Calgary.

C’est rapide, c’est dans une école, c’est en français, donc on a beaucoup de conditions réunies pour que ce soit une bonne idée. Une citation de :Pierre Floch’Anderson, président du conseil d’école de l’École de la Rose Sauvage

Les familles dont l’enfant fréquente le Conseil scolaire public de Calgary pourront quant à elle passer un test rapide en mode service au volant devant l’École secondaire Lester B. Pearson ou devant l’École secondaire Centennial, entre 12 h et 18 h.

À Edmonton, le Conseil scolaire Centre-Nord opérera une clinique à l’École Maurice-Lavallée entre 11 h et 17 h. Cette clinique sera cependant ouverte aux familles de seulement cinq écoles, Sainte-Jeanne-d’Arc, Gabrielle-Roy, Joseph-Moreau, Maurice-Lavallée et Michaëlle-Jean.

Cette journée de dépistage préventif a été proposée aux conseils scolaires publics, catholiques et francophones des régions de Calgary et d’Edmonton, selon le ministère de l’Éducation. Toutefois les conseils catholiques et le conseil scolaire public d’Edmonton ont choisi de ne pas participer.

Nous encourageons nos familles à se faire tester dans la communauté si c’est nécessaire avant de revenir , explique le conseil scolaire catholique de Calgary dans un courriel.

Notre principale priorité est de s’assurer que nos écoles sont propres et sécuritaires avant le retour des élèves la semaine prochaine.

Un programme d’une journée

Le président du conseil d’école de la Rose Sauvage, Pierre Floch’Anderson, dit que lui, ses deux garçons et sa femme sont vaccinés et qu’il travaille de la maison. Ils tenteront tout de même de profiter de l’occasion pour faire un test de dépistage rapide.

Il souligne toutefois que ce ne sera pas le cas de tout le monde.

Demain [vendredi], je suis certain que ceux qui vont se présenter sont des gens qui suivent les règles et qui sont vraisemblablement négatifs. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre les règles ne viendront pas , dit-il.

Selon lui, plusieurs parents seront au travail ou n’auront pas de moyens de transport pour se rendre à la clinique temporaire, vendredi.

Il croit qu’il aurait été préférable de rendre le test rapide obligatoire, ou, du moins, de l’offrir dans toutes les écoles le jour de la rentrée en classe, le 25 mai.

La porte-parole du ministère de l’Éducation, Nicole Sparrow, précise dans un courriel qu’il a été possible d’organiser cet événement d’une journée parce que les équipes de dépistage rapide étaient disponibles.

Le programme régulier de dépistage rapide se poursuivra dans les écoles qui ont des éclosions et qui se trouvent dans des régions où le taux de transmission est élevé après la rentrée, mais seulement pour les élèves et le personnel.

Les tests de dépistage rapide donnent beaucoup plus de faux négatifs que les tests traditionnels. Ils sont utilisés dans différents contextes comme une mesure additionnelle, seulement pour les gens qui n’ont aucun symptôme.

La province en a distribué environ 10 800 dans des écoles d’Edmonton et de Calgary avant le 19 mai. Seuls 44 cas potentiels ont été ainsi identifiés. Les cas potentiels doivent ensuite être confirmés par un test traditionnel.

Avec des informations de Danielle Kadjo