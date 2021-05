Saint-André-Avellin rend hommage à ses victimes de la COVID-19

La cinquantaine de personnes présentes à la cérémonie commémorative a pu assister à l’inauguration d’un banc et d’une plaque qui rendent hommage aux victimes du coronavirus devant un édifice du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

L’un d’eux, le Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la Petite-Nation, a enregistré un total de 23 décès au cours de la crise sanitaire.

Le maire de la municipalité de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière, a aussi tenu à lever son chapeau aux travailleurs de la santé qui ont travaillé d’arrache-pied et qui continuent de le faire , a-t-il louangé tout en reconnaissant la mémoire des victimes.

«Le temps adoucira la peine puisque rien n'est plus vivant que le souvenir», peut-on lire sur la plaque commémorative. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le maire a convenu que cette commémoration est aussi un message d’espoir .

Quand les travailleurs vont voir la plaque, j’ose espérer que cela va leur donner l’énergie nécessaire pour retourner au front et sauver des vies.

La COVID-19 au CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée de la Petite-Nation, en chiffres : 7 cas de COVID-19 lors de la première éclosion en avril 2020;

68 cas lors de la deuxième éclosion en décembre 2020;

23 décès pour le CHSLD de la Petite-Nation;

0 cas actif.

Le directeur adjoint à la direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Olivier Dion, a précisé que l’événement est l’initiative de la communauté. Elle voulait se rappeler de la dernière année, qui a été difficile, mais aussi de voir les beaux moments qui s’en viennent avec le retour à la normale.

Le directeur adjoint à la direction du soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS de l'Outaouais, Olivier Dion Photo : Radio-Canada

Cet esprit communautaire n’est nullement surprenant pour Olivier Dion étant donné que la communauté de Saint-André-Avellin est très tissée serrée, dit-il. Le personnel du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée vient, pour la plupart, de la communauté. On voit vraiment leur implication particulière auprès des gens. Quand on parle d’un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée au cœur de la communauté, c’est vraiment ce que l’on a à Saint-André-Avellin.

Une centenaire, un symbole

L’une des citoyennes présentes, Germaine Malcourant, était très émue de cet événement.

Ça m’a fait du bien , dit celle qui a tenu à remercier les gens.

Elle est, elle-même, une survivante de la COVID-19, a informé celle qui a reçu son diagnostic le jour de son 100e anniversaire. Heureusement pour elle, le virus ne l’a pas trop affligée et elle a pu s’en sortir.

Je voulais lui flanquer un coup de pied à la COVID et c’est ce que j’ai fait! Je suis restée 14 jours en isolement, et après, ç'a été , a mentionné Germaine Malcourant avec détermination.

À 100 ans, Germaine Malcourant a contracté la COVID-19, mais elle s'en est bien sortie, dit-elle. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a d’ailleurs qualifié Mme Malcourant de symbole et de bon vent d’optimisme .

Ce dernier tenait mordicus à être présent à la cérémonie. Dans cette pandémie, on a tellement souvent été dans l’urgence qu’on n’a pas pris beaucoup de moments pour s’arrêter et penser aux conséquences. Ici, c’est 23 personnes décédées. C’est un drame , a-t-il résumé, soulignant la très bonne idée du monument.

Celui qui est également député de Papineau et ministre de la Famille s’est présenté à la cérémonie quelques instants après avoir reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19, devenant ainsi le plus jeune ministre québécois vacciné.

Avec les informations de Christian Milette