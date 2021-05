Le projet de logements de transition du Centre d’amitié franchit une nouvelle étape

L’initiative Anwatan-Miguam vise à offrir des logements supervisés pour 20 hommes ou femmes autochtones en situation de vulnérabilité et de rupture sociale.

Le Centre d’amitié autochtone avait soumis son projet dans le cadre d’un programme fédéral de construction de logements sociaux, en décembre, mais il avait été mis en attente faute de fonds. Les dirigeants se sont ensuite tournés vers Québec et son programme AccèsLogis.

On a appris aujourd’hui que nos 20 unités sont réservées et c’est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça va se réaliser, se réjouit Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié. Mais c’est sûr que nous avons encore plusieurs étapes à franchir. Contrairement au programme fédéral qui assumait 100 % des coûts, le programme AccèsLogis, c’est un long chemin pour atterrir à une construction. On va juste espérer que ça ne sera pas comme Kijate, qui avait pris 10 ans à se concrétiser.

Édith Cloutier estime que le projet pourrait nécessiter un investissement de 6 millions de dollars. Le Centre d’amitié autochtone va poursuivre son travail avec le Groupe de ressources techniques pour préciser les coûts et l’échéancier en plus d’entamer des discussions avec la Ville de Val-d’Or afin d'obtenir un terrain.