Le pont de l'Île-aux-Tourtes fermé de toute urgence

Québec a fait savoir jeudi que les ingénieurs du ministère des Transports (MTQ) avaient ordonné la fermeture d'urgence du pont de l'Île-aux-Tourtes, entre le village de Senneville, sur l'île de Montréal, et Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.

Les ministres François Bonnardel et Chantal Rouleau en ont fait l'annonce en après-midi sur Twitter en expliquant que la sécurité des usagers était en jeu.

Les équipes du MTQministère des Transports du Québec sont sur place, ont-ils ajouté, précisant que des mesures d’atténuation seront annoncées d’ici peu. La durée de la fermeture n'a pas été précisée.

Une conférence de presse pourrait être organisée vendredi avant-midi pour faire le point.

Une structure à remplacer dans tous les cas

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes est d'une importance capitale pour l'Ouest-de-l'Île et l'ouest de la Montérégie.

Sa fermeture forcera les dizaines de milliers d'automobilistes et camionneurs qui circulent chaque jour sur l'autoroute 40 (la « Transcanadienne ») à faire un détour pour emprunter l'autoroute 20 et le pont Galipeau, entre Sainte-Anne-de-Bellevue et l'île Perrot. Aussi, d'importants bouchons sont à craindre.

En fait, le secteur de l'autoroute 20 était déjà congestionné, jeudi, en fin d'après-midi.

Pour faire baisser la pression, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a rapidement fait savoir que le service d'exo sur la ligne Vaudreuil-Hudson sera gratuit jusqu'à nouvel ordre.

Environ 87 000 véhicules circulent chaque jour sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, selon le site web du MTQ. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Le pont de l'Île-aux-Tourtes, qui arrive à la toute fin de sa durée de vie utile, doit normalement être reconstruit et agrandi. Le projet est dans les cartons du MTQministère des Transports du Québec depuis de nombreuses années, mais il en est toujours à l'étape de la planification.

La nouvelle structure comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente et des accotements adaptés à une utilisation par les autobus seulement, selon le site web du ministère.

Il n'est pas prévu, cependant, qu'il puisse accueillir un éventuel prolongement du REM, comme l'auraient souhaité les maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Plus de détails suivront.