Une nouvelle éclosion de COVID-19 frappe la Gaspésie

La majorité des cas recensés jeudi, soit 17, sont le fait de gens qui résident dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon. C’est trois fois plus que la veille.

C’est d'ailleurs la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon qui a maintenant le triste record du plus grand nombre de porteurs actifs du virus dans la région avec 26 personnes atteintes.

La situation s’améliore petit à petit en Haute-Gaspésie où 14 résidents sont toujours porteurs du virus. Il en reste huit dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et moins de cinq dans la MRC de La Côte-de-Gaspé.

Ailleurs, dans la région, trois cas s’ajoutent au bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et un dans celle de Bonaventure.

La Gaspésie compte 58 cas actifs au total.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 451 cas (+17)

Bonaventure : 416 cas (+1)

Rocher-Percé : 477 cas (+3)

La Côte-de-Gaspé: 497 cas

La Haute-Gaspésie: 95 cas

Îles-de-la-Madeleine: 51 cas

Une personne est hospitalisée et quatre sont rétablies.

Le bilan régional est actuellement 1987 résultats positifs à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Bond dans Avignon

Dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon, le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Jean Morin, confirme que les nouveaux cas sont liés aux éclosions survenues en début de semaine dans deux écoles.

D’ailleurs, le nombre de cas associés à l’école du Plateau de Saint-François et à l’école des Deux-Rivières de Matapédia, est passé de 11 à 16 au cours des dernières 24 heures.

L’école des Deux-Rives dénombre sept cas. Six classes sont désormais confinées et le secteur secondaire a été fermé.

Une clinique de dépistage sera en poste à Matapédia au moins jusqu'à vendredi. (archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Plusieurs personnes ont aussi été mises en isolement à Matapédia et dans les villages des Plateaux à la suite de la contamination des enfants.

Le directeur régional de santé publique pour la Gaspésie et les Îles, Dr Yv Bonnier-Viger, explique que cette éclosion ressemble à celle survenue en Haute-Gaspésie au début du mois où plusieurs enfants et des travailleurs avaient été contaminés. C’est un peu le même phénomène qui s’est passé. Une personne qui provenait d’une région où il y avait beaucoup de cas en a malheureusement infecté d’autres , commente le médecin.

Une partie importante du personnel de la santé publique a été mobilisé pour les enquêtes épidémiologiques. Le responsable de la santé publique considère néanmoins que la situation reste encore sous contrôle. On va continuer à observer ça, on espère qu’il n’y en aura pas 40 demain.

Le responsable de la santé publique rappelle que les gens doivent se faire tester au moindre symptôme. Si on attend trop longtemps, on a les problèmes qu’on a en ce moment.

Le Dr Bonnier-Viger écarte pour le moment un passage de la région à un palier d’alerte orange qui obligerait à un resserrement des mesures sanitaires. Si jamais on perdait le contrôle, on va plutôt regarder les causes de ses éclosions pour trouver une façon efficace de les réduire , explique le médecin.

Ce n’est pas parce qu’on est en zone jaune qu’on est l’abri du virus. Il faut être encore plus prudent parce qu’on est en zone jaune. Une citation de :Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des Îles.

Diminution des cas au Bas-Saint-Laurent

Tandis que le virus fait des dégâts dans l’ouest de la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon, la contamination semble s’éteindre tranquillement dans l’ouest du Bas-Saint-Laurent.

La région compte 18 nouveaux cas dont la moitié vivent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska. Aucune nouvelle contamination n'est rapportée dans les MRCMunicipalité régionale de comté de la Matapédia, de la Mitis et de la Matanie.

Le Québec compte 662 nouveaux cas de COVID-19 et 8 décès de plus des suites de la maladie, a annoncé jeudi le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce plus récent bilan porte le total à 11 066 morts des suites de la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Québec.